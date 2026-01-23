Arranca la campaña en Aragón: el PP dependería de Vox y el PSOE conseguiría mantenerse

Después del parón de agendas, que todos los partidos salvo Vox acordaron en Aragón con motivo del luto nacional convocado por el accidente de Adamuz, esta mañana ha arrancado la campaña electoral para las próximas elecciones aragonesas. Es una campaña inédita, la primera vez que los aragoneses acuden a las urnas en solitario y de manera anticipada.

El accidente de Adamuz no solo ha provocado que la mayoría de los candidatos anularan sus actos y visitas previstas, también ha hecho que se pospusiera la tradicional pegada de carteles. A primera hora de la mañana los distintos partidos se han desplegado por la comunidad.

Jorge Azcón centra su primer acto en el problema de la vivienda

El candidato del PP, Jorge Azcón, ha elegido Zaragoza para abrir su campaña. Desde el barrio de Valdespartera ha centrado su acto en el problema de la vivienda. Bajo el lema 'Aragón imparable', ha presentado una serie de propuestas entre las que se incluyen el impulso a la construcción de vivienda asequible “a un ritmo de 1.000 nuevas viviendas al año” o la aplicación de tipos reducidos y bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 36 años.

Azcón ha puesto el acento en lo "especial" de la campaña, por celebrarse en solitario, definiéndolo como una “oportunidad” para explicar lo que "nos estamos jugando". "No se presenta Sánchez se presenta su exministra. No se presenta Abascal, se presenta Nolasco que formó parte de gobierno pero decidió irse. Quien se presenta por el PP es Jorge Azcón”, ha asegurado al tiempo que se ha comprometido a que sea una "campaña de propuestas".

Pilar Alegría saca pecho del proyecto del aeropuerto de Teruel, impulsado por el PSOE

La candidata del PSOE, Pilar Alegría se ha desplazado hasta Teruel, donde estudió durante 3 años. Tras la tradicional pegada de carteles, ha visitado el campus universitario en el que estudió acompañada de algunos de sus profesores.

Asegura que afronta la campaña "con muchas ganas, con mucha ilusión" y con proximidad. "La proximidad y cercanía no es una opción, es mi proyecto político", zanjaba.

Después ha visitado el Aeropuerto de Teruel, una infraestructura que -recuerdan hoy en el PSOE- impulsaron gobiernos socialistas y "se ha convertido en una de las principales señas de identidad del desarrollo económico de la provincia". Cargan, además, contra el PP por la "parálisis vivida durante los últimos dos años y medio".

Vox y Podemos arrancan la campaña en Zaragoza

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado esta mañana hasta La Puebla de Alfindén, donde ha tachado de "terrible" la semana y ha criticado al gobierno por la gestión del accidente de Adamuz. Tras pedir la dimisión del ministro Puente, Abascal ha asegurado que se dirigen a las elecciones con “la conciencia tranquila, con expectativa, pero con humildad”.

Por su parte la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha contado con la compañía de la líder de Podemos, Ione Belarra. Goikoetxea ha asegurado que se enfrenta a esta campaña "con valentía" y con el objetivo "de poner a la izquierda aragonesa en pie". "Una opción con rasmia y valiente para aquellos que creen que hay que plantar cara desde lo público, que con más feminismo se garantizan más derechos", zanjaba.

