Se admite el pasaporte y el permiso de conducir con fotografía, además del DNI. Si conservas algunos de ellos, puedes utilizarlo para identificarte, siempre y cuando cumplas los demás requisitos para ejercer el voto.

El pasaporte y el carné de conducir también valen

No es necesario presentar los tres documentos ni llevar un justificante que explique por qué no tienes el DNI. Uno de los documentos admitidos es suficiente para que la mesa compruebe quién eres.

Los documentos físicos deben ser originales. Una fotocopia, aunque se puedan leer los datos, no equivale al documento exigido para identificarse. Tampoco basta con enseñar una fotografía del DNI guardada en la galería del móvil.

Además, el pasaporte o el permiso de conducir pueden utilizarse aunque estén caducados. Para la identificación electoral se admite esa circunstancia, de manera que hay que revisar si conservas alguno antes de dar por perdida la posibilidad de votar.

El móvil también sirve para identificarse el 29N

Los electores podrán identificarse ante la mesa con miDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional. La Junta Electoral Central (JEC) ha levantado la suspensión después de que Interior garantizara dispositivos para verificar la identidad de los votantes.

Para utilizarlo, habrá que abrir la aplicación y generar un código QR temporal delante de los miembros de la mesa, que comprobaran su autenticidad con el lector disponible. No basta con enseñar la fotografía del DNI. Este sistema es para identificarse presencialmente, pero no para votar por internet.

El documento físico sigue siendo válido. Además, la autorización de miDNI no se extiende a miDGT, que continúa suspendida como medio de identificación electoral.

La denuncia perdida no sustituye al documento

Si has denunciado la desaparición o el robo de tu cartera, esa justificación no ocupa el lugar del DNI, el pasaporte o el permiso de conducir ante la mesa.

Tampoco debe confundirse la tarjeta censal con un documento de identidad. Sirve para conocer el colegio y la mesa asignados, pero no acredita por si sola que quien se presenta es la persona incluida en el censo.

El resguardo de un DNI en trámite tampoco constituye una alternativa cuando no incorpora la fotografía necesaria para identificar al votante. Tener cita para renovarlo no sustituye la comprobación de identidad que debe realizarse al votar.

Hay que estar en el censo

Además de identificarse, el elector debe estar inscrito en el censo de la mesa correspondiente, salvo los supuestos excepcionales legalmente previstos. Por eso, disponer de pasaporte no permite votar en cualquier colegio.