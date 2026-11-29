Los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas sin descanso entremedias. En Canarias, el horario será también de 9:00 a 20:00 horas según la hora local.

¿A qué hora abren los colegios electorales?

La votación podrá realizarse durante todo el día, sin pausa al mediodía. Por eso, quienes prefieran evitar las horas de mayor afluencia podrán acudir a primera hora de la mañana, a media mañana o durante la tarde.

Las mesas electorales se constituyen a las 8:00 horas

Aunque los colegios no empiezan a recibir votantes hasta las 9:00 horas, los presidentes, vocales y suplentes designados para formar parte de las mesas electorales deben presentarse a las 8:00 horas.

Durante ese tiempo se comprueba que todo está bien preparado: las urnas, las papeletas, los sobres, las cabinas y la documentación necesaria para iniciar la jornada electoral. También se acredita a los interventores y apoderados de las candidaturas.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

La votación finaliza a las 20:00 horas. Sin embargo, las personas que a esa hora se encuentren dentro del colegio electoral o en la cola podrán votar antes de que se cierre definitivamente la mesa.

Después de recoger los últimos votos, se incorporarán los votos por correo que correspondan a esa mesa y votarán los miembros de la propia mesa y los interventores. Después se dará paso a escrutinio público.

Horario en Canarias

En Canarias, los colegios electorales abrirán igualmente de 9:00 a 20:00 horas, pero siguiendo el horario local del archipiélago. Esto significa que, en la península, el cierre de los colegios canarios se producirá a las 21:00 horas peninsulares.