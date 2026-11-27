Llegamos al final de una precampaña y campaña electoral que han estado salpicadas de escándalos, tragedias y sucesos. Todo esto ha generado una gran crispación en la sociedad antes de llegar a las urnas este 29N. En Antena3 Noticias hemos hecho un repaso por estos últimos días y meses en los que los candidatos han recurrido a nuevas estrategias y hasta a la inteligencia artificial.

Parecía que la vivienda iba a ser la gran protagonista de la precampaña. La muerte de María del Carmen, el escándalo de los pisos del marido de Montse Mínguez, que acabó provocando su dimisión, y la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid situaron el acceso a una casa en el centro de la actualidad política de nuestro país. Sin embargo, los acontecimientos terminaron dibujando una campaña muy diferente antes del 29N.

De los disturbios al accidente ferroviario de Urda

La tensión política también se trasladó a las calles. Los disturbios en Cataluña y el País Vasco marcaron los primeros compases de la precampaña. En Hernani, simpatizantes del Partido Popular sufrieron el lanzamiento de piedras durante un acto electoral. En Ciudad Real, fueron huevos los que se lanzaron contra representantes de Vox, aunque en esta ocasión impactó contra una periodista allí presente.

Se preveía una precampaña y campaña violentas, pero el accidente ferroviario de Urda terminó sacudiendo el escenario político. La tragedia toledana abrió una nueva crisis sobre la seguridad de los trenes en nuestro país y la gestión de las infraestructuras. El entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, pasó de rechazar públicamente su dimisión a presentar su renuncia, en medio de una creciente presión política para que abandonase el cargo.

Mientras tanto, la crisis migratoria golpeaba la isla canaria de El Hierro y Pedro Sánchez reconocía la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta, un episodio que también alimentó la polémica con versiones contradictorias entre diferentes miembros del Gobierno sobre este episodio que tuvo lugar a finales de julio. A todo ello se sumó una huelga general, la primera en España después de 14 años.

Una campaña entre decretos, polémicas y protagonistas inesperados

En el inicio oficial de la campaña no faltaron los bailes, los besos ni las imágenes más desenfadadas de los candidatos. Entre los protagonistas, Begoña Gómez volvió a ocupar titulares por protagonismo en los mítines socialistas, mientras que Carles Puigdemont anunció desde Bélgica su regreso a España, agitando la recta final hacia las urnas. A todo esto se sumaron los decretos aprobados en varios Consejos de Ministros ordinarios y extraordinarios.

Del cara a cara a TikTok: la batalla por el voto joven

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volvieron a enfrentarse en televisión casi tres años y medio después. Debatieron en un cara a cara ante millones de españoles que lo siguieron a través de sus televisiones y en el que ambos candidatos trataron de convencer a los indecisos y movilizar a sus votantes.

Mientras, los partidos intensificaban sus esfuerzos por conquistar los votos de los más jóvenes. La inteligencia artificial, las canciones de rap, los vídeos virales y las entrevistas en pódcast y canales de 'influencers' o 'youtubers' se han incorporado a la estrategia de los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Los tradicionales mítines han convivido con formatos más informales, en los que los políticos han mostrado una faceta diferente para intentar conectar con nuevas audiencias. En busca de miles de papeletas de sus partidos este domingo en las urnas.