Hoy se celebra en España las elecciones generales. A medida que se ha ido acercando la cita con las urnas, las encuestas han permitido conocer cómo evoluciona la intención de voto, aunque los sondeos muestran diferencias en las estimaciones de los principales partidos.

Según la media provisional de noviembre publicada por Onda Cero, con encuestas difundidas hasta el día 9, el Partido Popular obtiene un 31,1% de estimación de voto, frente al 27,1% del PSOE. Vox alcanza el 18,9%, mientras que Frente Amplio se sitúa en el 7%.

¿Qué dicen las últimas encuestas electorales?

Los resultados varían dependiendo de la empresa demoscópica. El sondeo de Sigma Dos para 'El Mundo', publicado el 9 de noviembre, otorga un 31,2% al PP, un 25,2% al PSOE y un 19,4% a Vox.

Por su parte, GAD3 para 'ABC' sitúa a los populares en el 31,9%, a los socialistas en el 25,9% y a Vox en el 18,6%.

Las diferencias son menores en la encuesta de 40dB para 'El País' y la Cadena SER, que concede un 31,9% al PP y un 29,9% al PSOE.

Sin embargo, no todas las encuestas presentan el mismo escenario. SW Demoscopia para La Séptima, en su sondeo publicado el 11 de noviembre, estima un 31,4% para el PSOE y un 28,1% para el PP.

La mayoría absoluta, clave para formar Gobierno

Más allá de los porcentajes, otra de las cuestiones es el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados.

La mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados, por lo que los acuerdos entre partidos pueden resultar determinantes para la formación de Gobierno. Las distintas encuestadoras ofrecen proyecciones diferentes y sus estimaciones dependen tanto de la intención de voto como de su distribución territorial.