Llegó el día, este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales y están llamados a las urnas 35.958.711 electores, todos los que aparecen en el censo electoral como residentes en España. A esa cifra hay que sumar los 2.769.645 de electores que residen fuera de España, por lo que el total de votantes en estos comicios es de 38.728.356.

Algunos electores ya han ejercido su derecho al voto, bien mediante el voto por correo o a través del voto CERA y ERTA, aunque la gran mayoría del censo ejercerá su derecho al voto en la jornada de hoy.

Cuándo abren y cierran los colegios electorales

La primera cuestión a tener en cuenta es a qué hora abren y cierras los colegios electorales. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que todos los colegios deben abrir las urnas a las 09:00 horas y cerrar las mismas a las 20:00 horas. Es decir, todo aquel que figure en el censo de las elecciones generales del 29N y quiera votar hoy lo podrá hacer entre esa franja horaria que va desde las 09:00 horas y hasta las 20:00 horas. A esa hora se cierran las urnas, aunque si aún permanece algún votante dentro de la sala, se le permitirá votar.

Para saber a qué colegio electoral acudir hay que consultar la tarjeta censal que debemos haber recibido en nuestro domicilio habitual entre el 2 y el 10 de noviembre. Todos los españoles mayores de edad pueden votar en las elecciones generales y cualquier otra convocatoria electoral, a excepción de una serie de causas que se recogen en el capítulo I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que excluye de cualquier votación a los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento y otros casos, como los de la familia real, presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, el fiscal general...

¿Qué documentos necesito para poder votar?

Otra cuestión importantes es la documentación requerida para poder votar en el colegio electoral en el que figuremos inscritos. La identificación en la mesa electoral se puede realizar con los siguientes documentos:

Documento nacional de identidad (DNI) (No sirve el resguardo del DNI en trámite, puesto que en él no aparece la fotografía del electo).

Pasaporte (con fotografía).

Permiso (carné) de conducir (con fotografía).

Tarjeta de residencia, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean.

Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones municipales.

El Ministerio del Interior recuerda que no afecta que esos documentos estén caducados, pero deben ser los originales y no valen fotocopias.

¿Cómo se vota en las elecciones generales?

Cada elector, una vez elegidas sus preferencias e introducidas en los sobres correspondientes, se presentará ante la mesa electoral y, según marca la ley, manifestará su nombre y apellidos al presidente de la mesa electoral. Los vocales e interventores comprobarán, analizando las listas del censo electoral o de las certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad.

Una vez realizado este proceso, se entrega por su propia mano a la Presidencia el sobre o sobres de votación cerrados, quien sin ocultarlos en ningún momento a la vista del público dirá en voz alta el nombre y, añadiendo 'Vota', le entregará de nuevo el sobre o sobres para que los introduzca en las urnas que correspondan. Cada elector o votante puede introducir el sobre en cada una de las urnas, bien en las dos (Congreso y Senado) o solo en una, en el caso de las elecciones generales de hoy 29 de noviembre.

Por último, hay que señalar que todos los que trabajen en la jornada de hoy 29 de noviembre cuentan con un periodo de cuatro horas libres, que son retribuidas, para el ejercicio del derecho del voto.