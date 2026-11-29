El Consejo de Ministros extraordinario del 5 de octubre de 2026 aprobó el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, que se celebraran hoy. En estos comicios podrán votar 38.728.356 electores; 35.958.711 residen en España y 2.769.645, en el extranjero. Una de las dudas más frecuentes que surgen alrededor de las jornadas electorales es la de cuándo se conocerán los resultados.

Resultados provisionales

La difusión provisional de los resultados se lleva a cabo el día de la jornada electoral tras el recuento de las papeletas que llevan a cabo los colegios electorales cuando cierran sus puertas en todas las mesas electorales.

Los resultados definitivos incluyen ya, el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA-, las reclamaciones ya resueltas que pudieran haberse presentado durante el proceso de recuento en las Juntas Electorales competentes y las correcciones que estas puedan hacer en el proceso de revisión de las actas de las Mesas.

En las elecciones de ámbito estatal, el Ministerio del Interior centraliza los resultados de la votación y en la noche electoral difunde los resultados escrutados en las Mesas, una vez finalizada la votación a las 20:00 horas.

Resultados definitivos

Por su parte, los resultados definitivos se publican en el BOE por la Junta Electoral Central, 40 días después de finalizar el escrutinio general por las Juntas Electorales Provinciales. En el caso de las elecciones municipales, el escrutinio general lo realizan las Juntas Electorales de Zona.