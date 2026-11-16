Voto CERA: ¿hasta qué día puedo votar en las elecciones generales del 29 de noviembre 2026?

A menos de dos semanas para las elecciones generales del 29N, hay 2.769.645 españoles con derecho al voto que residen en el extranjero, todos ellos tienen derecho a votar a través del conocido voto CERA, las siglas de Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero. Todos esos electores y electoras pueden votar a través de dos vías.

La primera forma es acudiendo a las urnas dispuestas para ello en sus respectivas Embajada o Consulado o en los centros habilitados para ello. De esta forma, todos los electores que residen fuera de España deben acudir con la documentación enviada entre el 24 y 30 de octubre (ampliada hasta el 1 de noviembre) por la Oficina del Censo Electoral a dichas embajadas, consulados o centros habilitados, donde un funcionario consular comprobará la identidad del elector antes de que éste pueda depositar los sobre para la elección del Congreso de los Diputados (sobre de votación de color blanco) y el Senado (sobre de votación de color sepia). Para votar de esta forma el plazo va del 21 al 26 de noviembre.

La segunda forma para votar en el extranjero es remitir un correo certificado dirigido al Consulado o Embajada, los que opten por esta vía de votación tienen de plazo del 3 al 24 de noviembre. En los correos certificados se deben incluir los sobres de votación, certificado de inscripción en el censo, en cuyo reverso constará la firma y número del pasaporte o del DNI del elector o electora; fotocopia del pasaporte o del DNI expedidos por las autoridades españolas; el otro certificado de inscripción en el censo; y, de necesitarlo, el impreso cumplimentado para la devolución de los gastos del envío en aquellos países donde no se hayan abierto apartados de correos.

Por otro lado, si algún votante del CERA estuviera temporalmente en España durante la convocatoria de un proceso electoral, tiene la opción de solicitar el voto por correo a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el día 19 de noviembre y deberá enviar su voto por correo certificado a la Junta Electoral Provincial, no más tarde del 25 de noviembre.

En ningún caso, un elector español residente de forma permanente fuera de España podrá votar de forma presencial en una mesa electoral.

Resumen de las fechas y plazos para el voto CERA

Primer envío de documentación CERA (Del 24 al 30 de octubre)

Segundo envío de documentación CERA (Del 4 al 8 de noviembre)

Segundo envío de documentación CERA (Del 9 al 14 de noviembre)

Remisión por electores del voto por correo a consulados (Del 4 al 24 de noviembre)

Depósito del voto en la urna (Del 21 al 26 de noviembre)