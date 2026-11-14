Elecciones generales 2026: ¿Se podrá votar el 29-N con el DNI digital?

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 incorporarán una novedad para los ciudadanos que acudan a las urnas: la posibilidad de identificarse con el DNI digital desde el teléfono móvil, sin necesidad de presentar el documento físico. La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado el uso de la aplicación oficial MiDNI, desarrollada por la Policía Nacional, para acreditar la identidad de los votantes ante las mesas electorales.

El sistema permitirá a los ciudadanos mostrar sus datos personales mediante un código QR temporal generado desde la aplicación, que deberá ser comprobado por los miembros de la mesa electoral. No obstante, esta novedad no modifica el procedimiento de votación: los electores seguirán depositando sus papeletas en las urnas de los colegios electorales.

¿Cómo utilizarlo el 29 de noviembre?

Para identificarse mediante MiDNI, los ciudadanos deberán tener instalada y activada la aplicación oficial en su teléfono móvil. Una vez ante la mesa electoral, tendrán que abrirla y generar un código QR temporal que permita verificar su identidad.

El procedimiento previsto contempla que los miembros de la mesa escaneen ese código mediante un dispositivo habilitado para comprobar la autenticidad de los datos. De esta manera, el elector podrá identificarse sin presentar su DNI físico.

Siete millones para dispositivos de lectura

El pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó invertir siete millones de euros en dispositivos de lectura para la comprobación en las mesas electorales de la identidad de aquellos electores que utilicen la versión digital del DNI para votar en las elecciones generales del 29N.

Lo hizo a través de un acuerdo para la contratación en régimen de alquiler y por un importe de 7.000.455 euros de estos dispositivos que leerán el código QR generado por la aplicación MiDNI.

Junto a ello, el pasado 29 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se encargaba a Correos distribuir esos dispositivos en las distintas mesas junto al resto de documentación que entrega y recoge habitualmente en los colegios electorales.

De esta forma el Gobierno buscaba cumplir el acuerdo dictado el pasado marzo por la Junta Electoral, antes de las elecciones autonómicas andaluzas, cuando suspendió el uso de las aplicaciones miDNI (el DNI digital) y miDGT (el carné de conducir digital) para la identificación de los electores tanto para votar en urna como por correo.

¿Qué otros documentos sirven para votar?

Quienes prefieran no utilizar el DNI digital podrán seguir identificándose mediante los documentos tradicionales: el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir originales.

Estos documentos son válidos incluso cuando están caducados, siempre que permitan acreditar la identidad del elector. Sin embargo, no se aceptan fotocopias, ya que es necesario presentar el documento original.

¿Desde cuándo existe el DNI digital?

La identidad digital mediante MiDNI está regulada por el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, relativo al Documento Nacional de Identidad. Su implantación comenzó en abril de 2025 y permite acreditar la identidad presencialmente a través de una aplicación oficial.

Según los datos de la Policía Nacional facilitados para esta información, casi dos millones de personas han registrado sus datos en MiDNI y más de 1,75 millones han activado su identificación digital.

La incorporación de este sistema a las elecciones generales del 29 de noviembre supondrá una nueva posibilidad para los electores, que podrán elegir entre identificarse con su teléfono móvil o presentar los documentos físicos habituales.