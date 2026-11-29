Este 29 de noviembre los españoles están llamado a votar en las elecciones generales, en las que depositarán dos papeletas: una blanca para el Congreso de los Diputados y otra color sepia para el Senado. Aunque ambas sirven para elegir representantes en las Cortes, el modo de votar y el papel de cada cámara son bastante distintos.

El Congreso

Para elegir a los 350 diputados del Congreso, cada elector coge la papeleta de un partido, coalición o candidatura y la introduce en el sobre. No se eligen personas concretas, sino que se apoya una lista cerrada, en la que el orden de los candidatos ya está decidido por el partido.

Por lo que, si se vota a una formación, se está votando a toda su candidatura tal y ha sido ordenada. Los escaños se reparten después mediante el método D’Hondt.

El Senado

Sin embargo, el Senado funciona de otra manera. En la papeleta sepia aparecen los nombres de los candidatos de las distintas formaciones políticas y cada persona se vota de forma individual, marcando con una cruz las casillas correspondientes.

En las provincias peninsulares se pueden marcar hasta tres nombres; en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, hasta dos; y en el resto de las islas, solo uno. No es obligatorio usar todas las opciones, pero cabe recordar que marcar más candidatos de los permitidos invalida el voto.

La gran diferencia respecto al Congreso es que se pueden elegir candidatos de partidos distintos. Por ejemplo, un votante puede marcar a dos personas de un partido y a otra de otro, algo imposible en la papeleta del Congreso.