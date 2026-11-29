El pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros extraordinario aprobó el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, que se celebrarán hoy. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los comicios de esta jornada podrán votar 38.728.356 electores; 35.958.711 residen en España y 2.769.645, en el extranjero. De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes, celebrada el 23 de julio de 2023.

29N, paso a paso

A partir de las 9:00 horas de este domingo 29 de noviembre, los ciudadanos pueden votar. Aunque los colegios electorales abran sus puertas a esa hora, aquellos que formen parte de las mesas electorales habrán iniciado la jornada antes para constituir las mesas y verificar que no existen problemas con el material electoral, así como para acreditar a interventores e interventoras, apoderados y apoderadas, y el resto de personal.

La votación termina a las 20:00 horas, momento en que la presidencia de la mesa electoral anunciará el final de la votación. Aún así, en caso de que quedaran personas en el centro o en los accesos que todavía no hubiesen votado, la mesa les dejará votar y no permitirá que lo haga nadie más.

La identificación necesaria para votar

La identificación de elector o electora se puede realizar mediante:

Documento Nacional de Identidad ( DNI ). Los votantes podrán utilizar tanto el DNI físico como digital , mediante la aplicación MiDNI. No sirve el resguardo del DNI en trámite, puesto que en él no aparece la fotografía del elector.

). Los votantes podrán utilizar , mediante la aplicación MiDNI. No sirve el resguardo del DNI en trámite, puesto que en él no aparece la fotografía del elector. Pasaporte (con fotografía).

(con fotografía). Carnet de conducir (con fotografía).

El escrutinio

El escrutinio provisional es el recuento de votos que lleva a cabo la mesa una vez finalizada la votación. Se realiza de la siguiente manera: el presidente o la presidenta extrae, uno a uno, los sobres de la urna y lee en voz alta la denominación de la candidatura. Enseña cada papeleta, una vez leída, a vocales, interventores e interventoras y apoderados y apoderadas.

Una vez terminado el recuento, se resolverán por mayoría las posibles dudas y/o protestas que pudiera haber. Tras ello, el presidente o la presidenta anunciará en voz alta el resultado, y la mesa los hará públicos por medio de un acta de escrutinio, de la que dará una copia a representantes de cada candidatura, interventores, apoderados y candidatos que lo soliciten, así como al representante de la Administración.

El escrutinio definitivo de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre se realizará del 4 al 7 de diciembre por las Juntas Electorales Provinciales.