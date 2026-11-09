Todas las coaliciones de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026

El 29 de noviembre España está llamada a las urnas. Las elecciones generales anticipadas diseñarán el arco parlamentario de la próxima legislatura y, por supuesto, el próximo Ejecutivo.

En total concurren 929 candidaturas, 556 al Congreso y 373 al Senado, un 14,77% menos que en 2023. Por primera vez en unas elecciones, se exige la paridad electoral, de tal forma que las listas al Congreso y al Senado esté integradas por hombres y mujeres ordenados de forma alternativa.

Debido a las particularidades de nuestro sistema electoral los escaños no cuestan lo mismo en las diferentes provincias y por ellos la calculadora electoral de los partidos funcionan desde el momento cero, diseñando pactos en función de sus necesidades.

PSOE, PP, VOx, Frente Amplio y Podemos son los cinco grandes partidos que todo el mundo tiene en la retina, pero no son los únicos hay otros partidos que lograron presentar listas en todas las circunscripciones, como Se Acabó la Fiesta del eurodiputado 'Alvise Pérez' y Frente Obrero, liderada por Roberto Vaquero.

La Junta Electoral Central ha registrado para el próximo 29-N un total de 9 coaliciones, de las cuales dos se presentan exclusivamente al Congreso, tres al Senado y otras cuatro son de ámbito autonómico y concurren a ambas cámaras.

Frente Amplio

Encabezada por Ada Colau y Emilio Delgado aspiraban a llegar a un acuerdo con Podemos, pero finalmente no se produjo. Frente Amplio concurrirá en toda España salvo en Canarias, Baleares y Comunidad Valencia.

Compromís: Front Valencia

Esta coalición concurre en las tres provincias de la comunidad valenciana y está integrada por Més-Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, Coalició Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencia, Esquerra Republicana del País Valencià y Recortes Cero.

Unidad del Pueblo Canario

La izquierda alternativa al PSOE ha inscrito en Canarias esta coalición que incluye a Podemos, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Movimiento Sumar e Izquierda Unida Canaria, y que se presentará tanto al Congreso como al Senado.

Primero Canarias

Coalición Canaria y Municipalistas concurrirán juntos al Congreso en Canarias y al Senado en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y La Gomera.

Existe

Teruel Existe y Aragón Existe repiten la alianza para concurrir al Congreso y al Senado en Aragón.

Democracia 21

Liderado por la abogada Míriam González Durántez, ha inscrito una coalición en la Junta Electoral Central llamada Democracia para el siglo 21 junto a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Unión de Ciudadanos Independientes. Se presentan a ambas cámaras pero sólo por la circunscripción de Madrid y Barcelona.

Coaliciones para el Senado

No figura como coalición el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC, ya que ambas formaciones no concurrirán bajo unas siglas conjuntas. Tampoco la anunciada para el Congreso en Baleares y que aglutina, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa, Sumar y Esquerra Unida. Al tratarse de una única circunscripción, tuvo que ser registrada en la Junta Electoral Provincial.