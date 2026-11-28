29-N
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Jornada de reflexión en España: termina la campaña y llega el momento de las urnas
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales y de la jornada de reflexión.
- Abascal cierra la campaña de Vox en Valencia: "Aspiro a decir el domingo 'misión cumplida': se va Sánchez"
- Feijóo cierra la campaña del 29N en Sevilla: "Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo ganar, sino gobernar"
- Ada Colau cierra la campaña de Frente Amplio con Emilio Delgado en Madrid pidiendo el voto femenino
- Pedro Sánchez cierra la campaña en Madrid confiando en una victoria del PSOE en las elecciones generales
Publicidad
España celebra este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29N, en las que 38,6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. Tras 15 días de campaña electoral, los candidatos apuraron ayer sus últimos mítines, antes de que mañana los ciudadanos decidan con su voto la composición de las nuevas Cortes.
La campaña terminó con actos multitudinarios en diferentes puntos del país. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, eligió Sevilla para su cierre electoral, donde acompañado por Juanma Moreno pidió una última movilización para lograr una mayoría parlamentaria que le permita llegar a La Moncloa. Ante unos 9.000 asistentes, según el partido, defendió el cambio político y aseguró que esta vez su formación "no solo ganará, sino que también gobernará".
Por su parte, Pedro Sánchez cerró la campaña del PSOE en la Caja Mágica de Madrid, ante unos 13.000 simpatizantes, según cifras de la formación. El presidente del Gobierno pidió el voto para mantener los derechos y libertades, y afirmó que los socialistas volverán a ganar. El acto contó además con la aparición sorpresa del cineasta Pedro Almodóvar, que pidió el voto para Sánchez.
Ada Colau, candidata de Frente Amplio, eligió Madrid para su último acto, centrado especialmente en movilizar el voto femenino. El cierre estuvo marcado por los gritos de "Sí se puede", y el llamamiento a conseguir representación suficiente para que la izquierda pueda continuar en el Gobierno.
Finalmente, Santiago Abascal puso fin a la campaña de Vox en la plaza de toros de Valencia, donde reunió, según la organización, a unas 14.000 personas. El candidato pidió una movilización masiva para conseguir una mayoría parlamentaria junto al PP y poner fin al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con los mítines ya terminados, hoy los candidatos guardan silencio electoral y los ciudadanos disponen de la jornada de reflexión antes de acudir mañana a las urnas.
Más Noticias
- El día de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026: ¿dónde tengo que votar, en qué horario y con qué identificación?
- Abascal cierra la campaña de Vox en Valencia: "Aspiro a decir el domingo 'misión cumplida': se va Sánchez"
- Feijóo cierra la campaña del 29N en Sevilla: "Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo ganar, sino gobernar"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El minuto de oro de Pedro Sánchez
"Vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas, tienen a los mismos amos, Feijóo y Abascal tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación. Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo, porque durante unas horas, el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos. Esa es la grandeza de la democracia y yo te pido que uses ese poder. Que lo uses para que nadie decida por ti, que lo uses para que España continúe progresando cuatro años más, que lo uses para que no gane la involución el próximo domingo y que tengamos cuatro años más de avances en conquistas sociales. Y para que todo eso ocurra, el próximo domingo hay que llenar las urnas de voto al Partido Socialista. Así que ni un paso atrás, todo al rojo, hay que votar por un futuro mejor, vota Partido Socialista. A pesar de todo lo que han escuchado esta noche, yo quiero decirles que España tiene futuro".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El minuto de oro de Abascal en el debate a cuatro del jueves
"Espero que ese futuro podamos decidirlo los españoles en las próximas elecciones y que sean limpias y transparentes. Un futuro para el que les pido el voto, y les pido el voto para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta, para que haya prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública. Para que, en definitiva, vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros. Para que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes y los jóvenes puedan tener una casa. Para que la industria no se vaya de tu comarca, tú tengas que abandonar tu pueblo o el que quiere regresar a España no pueda hacerlo. En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Minuto de Oro de Ada Colau
"Yo entiendo perfectamente, con toda la honestidad, que es un momento de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, que hay una ola reaccionaria en todo el mundo, que hay una situación económica difícil para muchas familias, que el problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya. Y a lo que me comprometo personalmente y se compromete el Frente Amplio es a escuchar a esa ciudadanía movilizada, esa ciudadanía que está en las calles diciendo basta, queremos un cambio de las reglas del juego, queremos que las viviendas sean para vivir". Yo me comprometo personalmente junto con el Frente Amplio a poner el cuerpo en las instituciones para que ese mandato de las calles nadie lo pueda ignorar y entre con toda la fuerza para cambiar las reglas del juego en las instituciones. Y es verdad, el próximo domingo se deciden muchas cosas importantes. Recordemos que los votos de los ricachones de este país, de los caseros, serán muy pequeñitos, pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiar todo. Por eso te pido el voto por el Frente".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El minuto de oro de Feijóo en el debate a cuatro
"Durante toda la campaña les han venido diciendo lo mismo. Ojo que viene el PP, ojo que viene Feijóo. Bueno, ¿qué buscan con esto? Que olviden sus mentiras, que traguen sus corrupciones y que renuncien a que España funcione mejor. Todo con tal de que el señor Sánchez no salga de la Moncloa. Pero eso no es un programa de gobierno, eso es un chantaje. Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria. Y les prometo que no les voy a fallar. Siempre que he gobernado, al final de cada legislatura me votaban más. Yo no vengo a garantizar milagros. Lo que sí es que les garantizo a ustedes decencia y gestión. Que los trenes vuelvan a funcionar, que la vivienda pueda ser asequible y que el que se esfuerce valga la pena en su trabajo, en la educación, en la sanidad, en todos los servicios públicos El domingo voten con memoria y voten Esperanza".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo estará este sábado en Ceuta
Alberto Núñez Feijóo visitará en la mañana de este sábado Ceuta, cumpliendo así un compromiso personal adquirido con el presidente Juan Jesús Vivas.
El líder del PP no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos, pero pasará allí parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El PP denuncia ante la Junta Electoral "irregularidades y graves incidencias" en el voto por correo
Este viernes, el Partido Popular denunciaba "irregularidades" y "graves incidencias" ante la Junta Electoral Central (JEC) en el voto por correo, y en el reparto de la propaganda electoral.
Lo hizo mediante un escrito urgente ante el máximo órgano electoral, y a dos días de las elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Esta es la provincia que más votos por correo ha registrado
La provincia que más votos por correo ha registrado ha sido Madrid, con 134.105, seguida por Barcelona, con 83.654; y Valencia, con 42.868. Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, con 187.510.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Correos admite un 59% menos de votos por correo que en 2023
Correos ha registrado un total de 1.012.033 votos por correo, un 59% menos que en 2023 y casi un 9% más que en 2019. Según informa este organismo en un comunicado, los votos admitidos hasta las 14:00 horas de este jueves 26 de noviembre, representan el 92,03% de las solicitudes de voto por correo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Almodóvar pide el voto por la memoria democrática en el mitin del PSOE
Pedro Almodóvar pedía el voto durante el mitin del PSOE para evitar que pueda derogarse la ley de memoria democrática.
Desde el escenario colocado en el centro de la Caja Mágica de Madrid, Almodóvar leía el poema "No quiero" de Ángela Figuera Aymerich y presentaba a Ángela Raya, nieta de un sindicalista granadino fusilado en agosto de 1936. Pudo recuperar los restos de su abuelo en 2025, explicaba, gracias a las políticas públicas de memoria democrática y a la financiación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía; pero "tanto el PP como Vox han anunciado su intención de derogar la ley de memoria democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", afirmaba entre aplausos de los militantes socialistas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Puigdemont pide el voto a los independentistas "decepcionados"
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pedía este viernes a los independentistas que se sienten "decepcionados, desorientados y desamparados" que escojan la papeleta de Junts el 29N: "Sabéis que, en estas elecciones, Cataluña se la juega". "Junts per Catalunya es el mejor refugio para el voto de la independencia", aseguraba en el mitin de cierre de campaña de Junts en el edificio de Mediapro en Barcelona, con más de 700 asistentes, y en el que también intervino el expresidente Artur Mas, además de otros candidatos y dirigentes de la formación.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la jornada de reflexión.
Publicidad