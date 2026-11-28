España celebra este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29N, en las que 38,6 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. Tras 15 días de campaña electoral, los candidatos apuraron ayer sus últimos mítines, antes de que mañana los ciudadanos decidan con su voto la composición de las nuevas Cortes.

La campaña terminó con actos multitudinarios en diferentes puntos del país. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, eligió Sevilla para su cierre electoral, donde acompañado por Juanma Moreno pidió una última movilización para lograr una mayoría parlamentaria que le permita llegar a La Moncloa. Ante unos 9.000 asistentes, según el partido, defendió el cambio político y aseguró que esta vez su formación "no solo ganará, sino que también gobernará".

Por su parte, Pedro Sánchez cerró la campaña del PSOE en la Caja Mágica de Madrid, ante unos 13.000 simpatizantes, según cifras de la formación. El presidente del Gobierno pidió el voto para mantener los derechos y libertades, y afirmó que los socialistas volverán a ganar. El acto contó además con la aparición sorpresa del cineasta Pedro Almodóvar, que pidió el voto para Sánchez.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, eligió Madrid para su último acto, centrado especialmente en movilizar el voto femenino. El cierre estuvo marcado por los gritos de "Sí se puede", y el llamamiento a conseguir representación suficiente para que la izquierda pueda continuar en el Gobierno.

Finalmente, Santiago Abascal puso fin a la campaña de Vox en la plaza de toros de Valencia, donde reunió, según la organización, a unas 14.000 personas. El candidato pidió una movilización masiva para conseguir una mayoría parlamentaria junto al PP y poner fin al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con los mítines ya terminados, hoy los candidatos guardan silencio electoral y los ciudadanos disponen de la jornada de reflexión antes de acudir mañana a las urnas.

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