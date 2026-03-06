Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España y Portugal refuerzan su alianza contra el cambio climático en una cumbre marcada por la guerra de Irán

La lucha contra el cambio climático será el eje principal de la cumbre hispano-portuguesa que se celebra en Huelva pero el contexto internacional y la situación en Oriente Próximo marcará también las conversaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro

España y Portugal refuerzan su alianza contra el cambio climático en una cumbre marcada por la guerra de Irán | EFE

El cambio climático. Ese es el tema principal sobre el que gira la cumbre hispano-portuguesa y en la que los líderes de ambos países, Pedro Sánchez y Luis Montenegro, buscarán reforzar la cooperación para luchar contra esta emergencia. Nadie quiere desviar el foco de esta cuestión en la que llevan trabajando meses, pero en el Palacio de la Moncloa se asume que la situación en Oriente Medio protagonizará también buena parte de las conversaciones.

Pedro Sánchez tendrá ocasión de explicarle a su homólogo portugués, de diferente familia política, la postura, dura, que ha adoptado en este conflicto y que le ha generado, de nuevo, críticas por parte de Israel y Estados Unidos y una amenaza directa: la de romper relaciones comerciales. Ahora han vuelto a cargar contra Sánchez acusando a España de “estar jugando a un juego incomprensible” y de ser “una perdedora”. Además, es la primera vez desde que estalló esta guerra que Pedro Sánchez responderá a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa prevista para mediodía, así que habrá ocasión de conocer directamente su opinión sobre esos ataques.

Clima como prioridad y tensión internacional sobre la mesa

El gobierno español llega a esta cita con la intención de resaltar la importancia de los impactos del cambio climático, haciendo hincapié en que España y Portugal son dos de los países más afectados, recordando los incendios de este verano o las sucesivas borrascas. La declaración general conjunta versará sobre esta cuestión, así como varios acuerdos que ambas delegaciones van a firmar, uno de ellos sobre protección civil y emergencias. La seguridad alimentaria, la competitividad o la vigilancia pandémica serán otros de los asuntos claves de esos acuerdos.

España envía a una alta representación con la presencia de hasta once ministros que, mientras Pedro Sánchez y Luis Montenegro mantienen su reunión bilateral, harán lo propio con sus homólogos lusos.

La cumbre no se celebra en la fecha prevista, que era el 29 de enero, se pospuso después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Y precisamente el acto comenzará con un homenaje a las víctimas y un minuto de silencio por los fallecidos.

