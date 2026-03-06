Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

VOX

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave"

El partido también ha abierto un expediente disciplinario al exlíder en la Región de Murcia José Ángel Antelo.

Ortega Smith

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" | Efe

Publicidad

El que fuera secretario general de Vox, Ortega Smith, ha sido expulsado de forma definitiva del partido tras negarse a abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. El partido considera que ha cometido una "infracción muy grave". Con esta decisión pierde su condición de afiliado.

Así lo ha comunicado el partido a través de una nota donde el Comité de Garantías finalizó el expediente disciplinario de Smith al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta situación comenzó el pasado 16 de febrero, cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, comunicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) había acordado "por unanimidad" el cambio de Portavocía. Según exponen fuentes del partido a Servimedia, Smith había realizado una serie de actuaciones con el objetivo de "desacatar la decisión del órgano superior del partido del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó", al negarse "a reconocer a la nueva portavoz designada por el CEN, llegando a desautorizar y reprender sus actuaciones".

Aunque no queda ahí porque exponen que cuando el partido ya le había retirado su responsabilidad como portavoz, asistió al Pleno del Ayuntamiento. Y tras esto aseguran que "no ha dejado de hacer manifestaciones públicas en las que se reafirma en su determinación de incumplir la voluntad del partido y de verter descalificaciones contra el partido, sus órganos de dirección y sus integrantes".

Ortega Smith fue uno de los fundadores de Vox, de los más conocidos. Por ello, las mismas fuentes señalan que "debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie". Del mismo modo apuntan que el partido "no va a tolerar que se falte el respeto de sus afiliados ni al resto de cargos orgánicos e institucionales, legítimamente designados que, de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen designadas".

Expediente disciplinario

El pasado jueves 26, todo el bloque de Vox en la Región de Murcia dimitió para forzar la salida de su presidente, José Ángel Antelo, y no fue hasta una semana después que el partido de la región lo expulsó, exigiéndole que entregue su acta de diputado y quitándole la portavocía.

Por su parte Antelo denunció que, para retirarle la portavocía, el partido había falsificado su firma. Una acusación que Vox desmiente. El portavoz adjunto del partido en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, manifestó haber llegado al límite: "Hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación".

Ahora Vox ha abierto un expediente disciplinario a Antelo por unas actuaciones que "rompen con el principio de unidad y lealtad y faltan, además, al deber confidencial". Las mismas fuentes explican a Servimedia que el expresidente murciano comenzó "una escalada" de declaraciones y filtraciones "interesadas" que buscaban "blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido".

Se refiere a la dimisión en bloque de los miembros del Ejecutivo murciano y su "posterior cese" como portavoz en la Asamblea, el cual no "acató" la decisión. Además de la acusación pública de falsificar su firma electrónica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Antelo denuncia que Vox usó su firma para cesarlo en Murcia: "Yo no he sido"

José Ángel Antelo

Publicidad

España

Ortega Smith

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave"

Urna electoral

¿Las personas con discapacidad pueden votar?

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

María Guardiola afronta la segunda votación para intentar ser investida presidenta de la Junta de Extremadura

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

La UCO confirma un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana en 2022

María Jesús Montero
Superdomingo

¿Superdomingo electoral? Algunos socios plantean adelantar generales y catalanas para coincidir con las andaluzas de 2026

Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Ayuso, a las mujeres de la izquierda: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán con sus amigos gays"

Cruce de reproches entre la izquierda y la derecha en la sesión de control celebrada en la Asamblea de Madrid.por la postura del Gobierno con el régimen de Irán en el conflicto de Oriente Medio.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
RITA MAESTRE

Rita Maestre denuncia acoso en su vivienda: "Dan mi dirección a hombres que piensan que pueden pagar por sexo"

La portavoz de Más Madrid asegura que tiene miedo ya que tiene dos hijas y es "desagradable pensar que pueden aporrear el timbre en cualquier momento".

La fragata 'Cristóbal Colón' que va camino de Chipre es el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que va a Chipre: el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

Marlaska: "Recibir refugiados de Irán, no sería un problema"

Marlaska asegura que "si es necesario", recibir refugiados de Irán "no sería un problema"

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra

Mónica Oltra irá a juicio por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

Publicidad