Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave"

El que fuera secretario general de Vox, Ortega Smith, ha sido expulsado de forma definitiva del partido tras negarse a abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. El partido considera que ha cometido una "infracción muy grave". Con esta decisión pierde su condición de afiliado.

Así lo ha comunicado el partido a través de una nota donde el Comité de Garantías finalizó el expediente disciplinario de Smith al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta situación comenzó el pasado 16 de febrero, cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, comunicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) había acordado "por unanimidad" el cambio de Portavocía. Según exponen fuentes del partido a Servimedia, Smith había realizado una serie de actuaciones con el objetivo de "desacatar la decisión del órgano superior del partido del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó", al negarse "a reconocer a la nueva portavoz designada por el CEN, llegando a desautorizar y reprender sus actuaciones".

Aunque no queda ahí porque exponen que cuando el partido ya le había retirado su responsabilidad como portavoz, asistió al Pleno del Ayuntamiento. Y tras esto aseguran que "no ha dejado de hacer manifestaciones públicas en las que se reafirma en su determinación de incumplir la voluntad del partido y de verter descalificaciones contra el partido, sus órganos de dirección y sus integrantes".

Ortega Smith fue uno de los fundadores de Vox, de los más conocidos. Por ello, las mismas fuentes señalan que "debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie". Del mismo modo apuntan que el partido "no va a tolerar que se falte el respeto de sus afiliados ni al resto de cargos orgánicos e institucionales, legítimamente designados que, de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen designadas".

Expediente disciplinario

El pasado jueves 26, todo el bloque de Vox en la Región de Murcia dimitió para forzar la salida de su presidente, José Ángel Antelo, y no fue hasta una semana después que el partido de la región lo expulsó, exigiéndole que entregue su acta de diputado y quitándole la portavocía.

Por su parte Antelo denunció que, para retirarle la portavocía, el partido había falsificado su firma. Una acusación que Vox desmiente. El portavoz adjunto del partido en la asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, manifestó haber llegado al límite: "Hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación".

Ahora Vox ha abierto un expediente disciplinario a Antelo por unas actuaciones que "rompen con el principio de unidad y lealtad y faltan, además, al deber confidencial". Las mismas fuentes explican a Servimedia que el expresidente murciano comenzó "una escalada" de declaraciones y filtraciones "interesadas" que buscaban "blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido".

Se refiere a la dimisión en bloque de los miembros del Ejecutivo murciano y su "posterior cese" como portavoz en la Asamblea, el cual no "acató" la decisión. Además de la acusación pública de falsificar su firma electrónica.

