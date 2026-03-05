Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así es la fragata 'Cristóbal Colón' que va a Chipre: el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

Su función principal es proteger otras unidades como portaaviones o buques logísticos. La fragata está compuesta por radares, misiles, sensores y helicópteros embarcados.

La fragata 'Cristóbal Colón' que va camino de Chipre es el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre ante los ataques de Irán | Europa Press

Manuel Pinardo
Publicado:

La 'Cristóbal Colón' que va a Chipre pertenece a la clase Álvaro Bazán, una serie de fragatas con una capacidad de defensa y tecnología de lo mas avanzada. Es el buque de guerra mejor diseñado por la Armada Española y llegará a las costas de Chipre en los próximos días para realizar labores de protección en el mar Báltico.

El envío a Chipre, ha generado dudas entre los lectores sobre qué es exactamente una fragata, cuáles son las características y la historia y capacidad real de este buque de guerra

Una fragata de última tecnología

Diseñada para proteger flotas y defenderse de amenazas aéreas, submarinas y de superficie. Su función principal es proteger otras unidades como portaaviones o buques logísticos. La fragata está compuesta por radares, misiles, sensores y helicópteros embarcados, facilitando todo tipo de misiones.

El buque de guerra cuenta con un desplazamiento de 6.391 toneladas, eslora de 146,7 metros, manga de 18,6 metros, calado de 7,4 metros, una velocidad máxima de 28 nudos y autonomía de 4.500 millas náuticas a 18 nudos

La 'Cristóbal Colón' incorpora una de las tecnologías más avanzadas para la detección y defensa de amenazas aéreas. Actualmente, la capacidad de la fragata es de 205 militares, hombres y mujeres altamente cualificados para operar en todos los sistemas de la fragata.

Un equipamiento de historial de lo más amplio

El sistema principal es el de propulsión de turbinas de gas y motores diésel. La 'Cristóbal Colón' dispone de misiles Harpoon, antiaéreos y un cañón naval de 5 pulgadas, ametralladoras, torpedos y un helicóptero SH-60B Seahawk.

Entre las características tecnológicas que dispone la fragata, puede operar en escenarios distintos, operaciones de defensa, seguridad marítima o apoyo humanitario son algunos de lo escenarios. La Armada considera que es una unidad altamente operativa y estratégica para la defensa de España.

Con su base aérea en el Arsenal Militar de Ferrol, en Galicia, la 'Cristóbal Colón' ha participado en misiones nacionales e internacionales, destacando operaciones de la OTAN, la participación en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 y despliegues en el Mediterráneo y Mar Negro.

Viajará a Chipre como medida de apoyo en el mar Báltico

El Ministerio de Defensa ha comunicado que enviará la fragata a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' junto a otros navíos de la Armada griega. Además, saldrá a la mar un buque de aprovisionamiento con combustible para prestar apoyo logístico durante el tránsito por el Golfo de Cádiz.

La ministra de Defensa que, tras los ataques recibidos por parte de Irán y la milicia Hizbulá se ha pronunciado afirmando que España va a estar siempre con la UE.

