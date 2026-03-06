La Inteligencia artificial es cada vez más utilizada en el día a día: para buscar información, para temas académicos o laborales... Ahora, un estudio realizado durante un año en 12 países muestra que más de la mitad de las respuestas etiquetan a las mujeres jóvenes como frágiles.

Salimos a la calle para comprobar si estas conclusiones se corresponden con las vivencias de los españoles. Una mujer explica que cuando consulta a la IA por algún problema, el algoritmo le dice "vete de compras, habla con tu madre, llora en tu cuarto". Y un joven entrevistado señala que "a ellas las ponen haciendo unas cuantas cosas que son irrelevantes en las imágenes y a nosotros nos dan más presencia".

Al consultarle sobre empleo, la IA redirige a las mujeres hacia las ciencias sociales y de la salud, mientras que a los hombres los incentiva en el liderazgo y la ingeniería.

Un joven explica que según la IA, "un científico es siempre hombre" y al hablar de enfermería, su imagen siempre es la de una mujer. Según los expertos, la IA no es machista, lo es quien la enseña, es decir, la gente que la consume. Los entrevistados lo confirman: "Cuando me habla la IA, lo hace con la voz de un hombre no de una mujer".

También considera como impresionante que una mujer gane más, y en los roles familiares, una mujer es una heroína y el hombre su ayudante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.