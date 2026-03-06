Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Marlaska nombra a José Santafé Arnedo nuevo DAO de la Policía tras el cese de José Ángel González

El hasta ahora jefe superior de Policía de Illes Balears sustituye a González, apartado del cargo tras la querella por presunto abuso sexual presentada por una subordinada.

Imagen de archivo de José Santafé Arnedo.

Imagen de archivo de José Santafé Arnedo.Ministerio del Interior

Irene Delgado
Publicado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado este viernes al comisario principal José Santafé Arnedo nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. El relevo se produce después del cese de José Ángel González, apartado del cargo tras la querella por presunto abuso sexual presentada por una subordinada.

Santafé Arnedo ocupaba hasta ahora la jefatura superior de Policía de Illes Balears, responsabilidad desde la que dirigía la estructura policial en el archipiélago. Con su designación pasa a ocupar uno de los puestos clave dentro de la cúpula de la Policía Nacional, encargado de coordinar la actividad operativa del cuerpo.

El Ministerio del Interior ha confirmado el nombramiento a través de un comunicado oficial en el que explica que, tal y como establece la legislación vigente, la designación se ha producido a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

Con esta decisión se pone fin al proceso iniciado la semana pasada para sustituir al anterior director adjunto operativo. José Ángel González fue cesado de su cargo después de que una subordinada presentara una querella en su contra por presunto abuso sexual, un caso que actualmente está siendo investigado.

El puesto de director adjunto operativo es uno de los más relevantes dentro de la estructura policial. Desde él se supervisan las principales áreas operativas del cuerpo, así como la coordinación de unidades y dispositivos en todo el territorio nacional. Por ello, el nombramiento del nuevo responsable se ha producido en un contexto de atención mediática tras la salida del anterior titular.

El exDAO asegura que la denunciante actuó por celos

José Ángel González ha presentado un primer escrito de defensa en el que cuestiona la versión de la denunciante. Según ese documento, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, sostiene que la actuación de la querellante se debió a "un ataque de celos".

Los abogados de González, del despacho Fuster-Fabra, aseguran que las grabaciones realizadas por la propia denunciante "no encajan" con el relato recogido en la querella. Tras escuchar el contenido de esos audios, sostienen que la conversación refleja "una relación muy distinta a la que se pretende trasladar al tribunal".

La defensa niega que en la grabación exista un escenario de "negativa constante y presión" por parte del entonces DAO. Por el contrario, asegura que en el audio se aprecia una conversación propia de una relación personal en la que la denunciante exige atención y acceso al teléfono móvil del exresponsable policial.

Según el escrito, en la grabación se escuchan frases como: "Déjame el teléfono", "enséñame las llamadas que has hecho" o "quiero saber si me mientes o no me mientes". Para los abogados, estas expresiones evidenciarían un episodio de celos y control por parte de la querellante.

La defensa también sostiene que en el audio González llega a ofrecerle en dos ocasiones que abandone su domicilio, indicándole que podía marcharse cuando quisiera. A su juicio, el tono de la conversación refleja reproches y demandasde atención en un contexto de confianza personal, algo que consideran incompatible con el escenario de violencia descrito en la querella.

Además, los letrados han solicitado al juez información a la Subdirección General de Recursos Humanos para determinar si la denunciante eligió libremente su destino en ese departamento de la Policía, ubicado en el mismo edificio donde trabajaba González.

