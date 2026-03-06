Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Guerra Oriente Medio

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso pero no prevé someter a votación el envío de la fragata, como pide el PP

Los populares pide que se cumpla la ley de Defensa Nacional y acusan al Gobierno de mentir a sus socios

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP

El PP exige a Pedro Sánchez que pida permiso al Congreso para enviar la fragata 'Cristóbal Colón' | EFE

Publicidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra de Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo. La solicitud llega después de que la Moncloa autorizara ayer el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón. Una actuación que llevaron a cabo sin el previo visto bueno de la Cámara Baja.

El Gobierno argumenta hoy que el contexto justifica la maniobra. “Esa fragata ya estaba en el Báltico, en el seno de una misión”, ha alegado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Insisten en que el marco europeo lo respalda y se acogen además a un matiz de la ley, el de la máxima urgencia. “Se pueden tomar actuaciones de emergencia y posteriormente informar al Congreso, que es lo que va a hacer el presidente del Gobierno”, ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Según la ley de Defensa Nacional “cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa”, el Ejecutivo debe llevar esa decisión a la Cámara Baja “lo antes posible” para su “ratificación”. Pero en la Moncloa, por ahora, solo hablan de informar a las Cortes y no abren la puerta a someter el envío de la fragata a votación.

El PP pide que se cumpla la ley

Hoy el Partido Popular critica la actuación de Sánchez. “No solo tenemos derecho a saber, también a que se cumpla la ley y que, por tanto, una nueva misión tenga que contar o con la autorización o con la ratificación del Congreso”, ha reprochado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. Los de Feijóo apuntan a que el Gobierno no lo lleva a votación porque teme quedarse sin apoyos. “La realidad es que Pedro Sánchez no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios en el marco de las decisiones que está tomando, socios a los que también miente”, ha añadido Gamarra.

¿Qué dicen los expertos?

Según el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, en esta situación el envío de la fragata no se consideraría de urgencia y, por tanto, el Gobierno no podría ahora acogerse a ese matiz de la ley. “El barco está todavía lejos, va a tardar varios días en llegar a la zona de Chipre y en todo ese tiempo puede pasar por el Congreso de forma que, si no se aprueba la misión, se ordena al barco volver a puerto”, ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Marlaska nombra a José Santafé Arnedo nuevo DAO de la Policía tras el cese de José Ángel González

Imagen de archivo de José Santafé Arnedo.

Publicidad

España

La fragata 'Cristóbal Colón' que va camino de Chipre es el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

'Cristóbal Colón', la fragata más avanzada tecnológicamente de la Armada, llegará a Chipre el próximo martes

Imagen de archivo de Juan Carlos I en Sanxenxo.

Juan Carlos I planea volver a España la semana que viene

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso pero no prevé someter a votación el envío de la fragata, como pide el PP

Imagen de archivo de José Santafé Arnedo.
Ministerio del Interior

Marlaska nombra a José Santafé Arnedo nuevo DAO de la Policía tras el cese de José Ángel González

Comparecencia de Pedro Sánchez durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa.
Comparecencia

Pedro Sánchez suaviza el tono y expresa su "enorme respeto" por la presidencia de EEUU: "La guerra es un error"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro
Cambio climático

España y Portugal refuerzan su alianza contra el cambio climático en una cumbre marcada por la guerra de Irán

La lucha contra el cambio climático será el eje principal de la cumbre hispano-portuguesa que se celebra en Huelva pero el contexto internacional y la situación en Oriente Próximo marcará también las conversaciones.

Ortega Smith
VOX

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith al considerar que ha cometido una "infracción muy grave"

El partido también ha abierto un expediente disciplinario al exlíder en la Región de Murcia José Ángel Antelo.

Urna electoral

¿Las personas con discapacidad pueden votar?

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en su intervención e el pleno de investidura.

María Guardiola no logra el apoyo de Vox para intentar ser investida presidenta de la Junta de Extremadura

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

La UCO confirma un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana en 2022

Publicidad