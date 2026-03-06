Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso pero no prevé someter a votación el envío de la fragata, como pide el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra de Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo. La solicitud llega después de que la Moncloa autorizara ayer el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón. Una actuación que llevaron a cabo sin el previo visto bueno de la Cámara Baja.

El Gobierno argumenta hoy que el contexto justifica la maniobra. “Esa fragata ya estaba en el Báltico, en el seno de una misión”, ha alegado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Insisten en que el marco europeo lo respalda y se acogen además a un matiz de la ley, el de la máxima urgencia. “Se pueden tomar actuaciones de emergencia y posteriormente informar al Congreso, que es lo que va a hacer el presidente del Gobierno”, ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Según la ley de Defensa Nacional “cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa”, el Ejecutivo debe llevar esa decisión a la Cámara Baja “lo antes posible” para su “ratificación”. Pero en la Moncloa, por ahora, solo hablan de informar a las Cortes y no abren la puerta a someter el envío de la fragata a votación.

El PP pide que se cumpla la ley

Hoy el Partido Popular critica la actuación de Sánchez. “No solo tenemos derecho a saber, también a que se cumpla la ley y que, por tanto, una nueva misión tenga que contar o con la autorización o con la ratificación del Congreso”, ha reprochado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. Los de Feijóo apuntan a que el Gobierno no lo lleva a votación porque teme quedarse sin apoyos. “La realidad es que Pedro Sánchez no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios en el marco de las decisiones que está tomando, socios a los que también miente”, ha añadido Gamarra.

¿Qué dicen los expertos?

Según el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, en esta situación el envío de la fragata no se consideraría de urgencia y, por tanto, el Gobierno no podría ahora acogerse a ese matiz de la ley. “El barco está todavía lejos, va a tardar varios días en llegar a la zona de Chipre y en todo ese tiempo puede pasar por el Congreso de forma que, si no se aprueba la misión, se ordena al barco volver a puerto”, ha explicado.

