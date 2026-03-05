Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mónica Oltra irá a juicio por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

Otros 12 acusados se sentarán también en el banquillo. El juez impone una fianza conjunta de 120.000 euros.

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Comprom&iacute;s, M&oacute;nica Oltra

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica OltraEFE

Un juzgado de Valencia lo rechazó el pasado mes de diciembre, y hace menos de dos semanas la Audiencia de Valencia ordenó al Juzgado de Instrucción número 15 de València abrir un juicio oral contra Mónica Oltra. Pues este ha acordado seguir adelante con el proceso.

A pesar de que el propio juez y también la Fiscalía consideraban que no había indicios suficientes para acusar la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y otros doce implicados de supuestamente encubrir los abusos sexuales a una menor cometidos por el que entonces era su marido, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha ordenado continuar el procedimiento.

Las acusaciones particulares y populares, Vox y la asociación Gobierna-te, recurrieron la decisión inicial de archivar la causa. Su recurso prosperó y la Audiencia les dio la razón, lo que ha llevado ahora a que el caso llegue a juicio.

Según el auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, tanto Oltra como varios de sus antiguos colaboradores de la Conselleria de Igualdad afrontan cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, abandono de menores y contra la integridad moral.

La apertura de juicio oral no cambia la situación personal de los acusados, aunque el juzgado les impone una fianza conjunta de 120.000 euros y declara responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valenciana.

El juez consideraba que había "indicios sólidos"

Los hechos se remontan a los años 2016 y 2017, cuando el educador Luis Ramírez Icardi, exmarido de Oltra, abusó sexualmente de una menor de 15 años en un centro de acogida de Valencia. Por aquellos hechos fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión.

Tras esta condena, el juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, decidió ampliar la investigación e imputó a varias personas relacionadas con la Conselleria de Igualdad. Entre ellas estaba Mónica Oltra, de quien consideró que existían "indicios sólidos de un posible encubrimiento".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asumió la causa al tratarse de una aforada y acabó imputándola. Aunque en un principio rechazó dimitir, presentó su renuncia el 21 de junio de 2022, pocos días después de ser citada como investigada.

Tras esto dejó sus cargos de vicepresidenta, consellera de Igualdad y portavoz del Consell, así como su acta de diputada por Compromís. Desde su salida del Gobierno valenciano, ha retomado su profesión de abogada y ha mantenido un perfil público discreto.

