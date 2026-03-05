Trump acusa a España de ser "muy hostil para la OTAN": "Es un país perdedor"

Donald Trump vuelve a la carga contra España. Esta vez, el presidente de EEUU acusa a nuestro país de ser "muy hostil hacia la OTAN" y vuelve a criticar la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en Defensa.

Trump ha asegurado que "España es un país perdedor" durante una entrevista telefónica concedida al diario 'New York Post'. El líder norteamericano ha cargado contra nuestro país al ser "el único" que rechaza gastar el 5% del PIB (Producto Interior Bruto) en Defensa.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha afirmado Trump este jueves. "Son muy hostiles con todos... No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco", ha concluido Trump sobre España.

Trump reitera su "decepción" con Starmer

El líder norteamericano también ha vuelto a mostrar su "decepción" con Keir Starmer después de que el primer ministro británico mostrara una postura inicial contraria al uso de sus bases militares para llevar a cabo ataques contra Irán.

"Fue muy decepcionante su actuación... Deberíamos poder contar con ellos. Me sorprendió mucho, Keir. Me decepcionó mucho... Me llevo bien con él, pero a veces no hace lo que debería", ha señalado Trump sobre Starmer.

Trump se refiere al rechazo de Londres a dejar usar a EEUU el archipiélago de Chagos, donde poseen una base de uso compartido, en su ofensiva contra Irán: "Son muy poco cooperativos con esa isla estúpida".