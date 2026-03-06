Concluye el volcado de las "cajas negras" del accidente de Adamuz: qué pueden revelar sobre el descarrilamiento

El volcado del contenido de las denominadas cajas negras del accidente de Adamuz ya ha concluido. Según fuentes cercanas a la investigación, los datos se descargaron en la misma jornada de ayer, cuando comenzó el procedimiento en la sede de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes.

Esas mismas fuentes señalan que el volcado arrancó a las 10 de la mañana y se realizó "de modo relativamente rápido". Un protocolo al que acudieron representantes de Renfe y de Iryo, además de tres miembros de la Policía Judicial, un representante del juzgado, los investigadores de la CIAF y varios técnicos. Eso sí, los datos analizados probablemente no estarán disponibles hasta la semana próxima.

"No creo que esta información aporte grandes novedades a la investigación porque, al fin y al cabo, se van a poder conocer cosas que ya se sabían: velocidades de los trenes, accionamientos del freno, indicaciones del sistema de señalización, etc", señalan las mismas fuentes que, eso sí, apuntan también que revelará un dato desconocido hasta el momento: la hora exacta del impacto.

Las imágenes del interior del Iryo

Lo que sí puede mostrar información importante son las imágenes del interiores del Iryo. "Ha venido desde Italia un técnico de la compañía y el volcado se ha prolongado hasta media tarde, porque las imágenes pesaban bastante. No se sabe muy bien lo que va a salir de estas grabaciones, pero de ahí sí se podrían sacar pistas sobre cómo se produjo el descarrilamiento", apuntan las mismas fuentes. Lo que más preocupa es que "el corte de corriente debido al accidente afectara a la toma de imágenes" especialmente en el caso de los coches 5, 6, 7 y 8. Este análisis también tardará, al menos, unos días.

Hoy, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido "tener paciencia" con la investigación ya que que es "compleja y llevará tiempo". Ante todo, señala el ministro, "hay que confiar en los técnicos y en la justicia". Actualmente, la investigación la lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, en Córdoba, partido judicial al que corresponde la zona de Adamuz.

