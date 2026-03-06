'Cristóbal Colón', la fragata más avanzada tecnológicamente de la Armada, llegará a Chipre el próximo martes

La fragata 'Cristóbal Colón' ya está en marcha hacia las costas de Creta. La previsión es que el viaje dure varios días y llegue a Chipre el próximo martes. Allí, los cerca de 200 militares a bordo del buque más avanzado tecnológicamente de toda la Armada, permanecerán el tiempo que sea necesario: hasta nueva orden, hasta que el conflicto se rebaje o hasta que Chipre comunique que ya no son necesarios.

Se trata de una misión defensiva, como las que hace habitualmente la fragata, y sus objetivos principales serán facilitar la evacuación de civiles si es necesario y ofrecer protección a varios navíos griegos y al portaaviones francés Charles de Gaulle, al que ya acompañaba antes en una misión OTAN. Pero el 'Cristóbal Colón' no sólo hace labores de disuasión, de hecho está preparado para detectar blancos complejos y neutralizar objetivos aéreo o antimisiles.

Un contingente de 150 militares, en Turquía

Además de esta misión, España tiene desplegados varios contingentes en zonas cercanas al conflicto. Un ejemplo es Adana, en Turquía, dónde España mantiene desde 2015 de forma ininterrumpida una batería de misiles 'Patriot' con el fin de proteger la zona de posibles amenazas balísticas. La labor de esta batería fue clave hace días, cuando facilitó información fundamental para interceptar un misil. Este contingente de Turquía está compuesto por cerca de 150 militares, incluyendo varios lanzadores de misiles de la operación 'Persistent Effort'. Pero el ejército no sólo está presente en Turquía. También en países vecinos del conflicto como Líbano. Allí hay algo más de 600 efectivos.

Sánchez explicará la decisión de enviar la fragata en el Congreso

La decisión de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre se ha tomado sin consultar a las Cortes Generales. Eso ha supuesto una dura crítica por parte de la oposición, aunque desde el Gobierno se escudan en que es una situación con carácter "urgente". Esta misma mañana desde Moncloa han confirmado que Pedro Sánchez ha solicitado comparecer en el Congreso para informar sobre el conflicto en Oriente Próximo y "sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra", pero eso sigue sin ser suficiente para el PP que pide que la decisión no sólo se informe a los diputados, sino que se someta a votación en el Congreso.

