Ya son 12 países involucrados en la guerra tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán

El reciente ataque de drones iraníes a un aeropuerto en el suroeste de Azerbaiyán, supone la extensión del conflicto a 12 países del Golfo: Israel, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, Irak, Baréin, Siria, Omán, Chipre, Turquía. Es el sexto día tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la escalada es cada vez mayor.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei niega la autoría del ataque a Azerbaiyán: "No estamos combatiendo a ningún país de la región. Atacamos a las bases militares que están controladas por EEUU". Pero el presidente de Azerbaiyán tiene clara su respuesta: "Los que cometieron este acto terrorista contra nosotros se arrepentirán".

Los ayatolás aseguran que sus ataques no son una amenaza a la soberanía ni al territorio de estos países, sino que van dirigidas a "bases militares que están controladas por Estados Unidos, controladas exclusivamente por el ejército estadounidense". Baghaei condena que los estadounidenses estén empleando esas bases para atacar a un miembro de las Naciones Unidas. "Irán tiene el derecho y la responsabilidad de defender a sus naciones contra este flagrante acto de agresión", sentencia.

La respuesta a los ataques

Sin embargo, Azerbaiyán no cuenta con bases estadounidenses, y es aliado de Turquía, donde ayer la OTAN tuvo que derribar un misilque acabó cayendo en una ciudad del sur del país. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, tiene claro el objetivo de Irán: "Está intentando expandir la guerra a tantos países como pueda para sembrar el caos".

El portavoz del Ministerio de Defensa de Turquía, Zeki Akturk, advierte por su parte de las represalias que podría llevar a cabo ante los ataques de quienes desafíen su seguridad: "Recalcamos una vez más que nos reservamos el derecho a responder a acciones hostiles, independientemente de su origen". Por último, asegura que están siguiendo de cerca los movimientos de la ofensiva militar "en estrecha coordinación con la OTAN y nuestros demás aliados".

Y mientras Irán continúa bombardeando a los países del Golfo, los libaneses huyen de Beirut tras la orden de evacuación de Israel: "No le importamos a Israel, nos atacarán dondequiera que vayamos". En Sri Lanka también se han visto obligados a evacuar a la tripulación de otro barco iraní después de que Washington hundiera ayer un buque de guerra.

Israel no retrocede ante Irán: "trajisteis el infierno sobre vosotros mismos", y la respuesta del Jefe de Hezbolá, Naim Qassem, es firme: "No nos rendiremos; nos defenderemos sin importar los sacrificios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.