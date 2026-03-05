La UCO confirma un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana en 2022

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, realizó un único viaje a República Dominicana en 2022 entre los destinos que el magistrado había solicitado verificar. El informe remitido al juzgado señala que no existen registros de desplazamientos a otros países mencionados en la petición judicial.

El dato aparece en un oficio que se enmarca en la investigación abierta contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

Un viaje identificado en junio de 2022

Según detalla la UCO, entre los países incluidos en la solicitud del juez solo figura un desplazamiento de Gómez a República Dominicana. El viaje se produjo el 1 de junio de 2022 en un vuelo de la compañía Air Europa, con regreso el día 3 de ese mismo mes.

El magistrado había pedido comprobar posibles viajes a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. Sin embargo, los agentes precisan que "respecto a los países consignados" en el oficio judicial "únicamente consta un viaje a la República Dominicana".

Límite de conservación de los datos

El informe remitido al juzgado también aclara que la información sobre desplazamientos de pasajeros se conserva durante un periodo máximo de cinco años. Por este motivo, la Guardia Civil advierte de que "no existe información anterior respecto de los mismos".

Además de ese viaje, el informe incluye otros desplazamientos realizados por Gómez a distintos destinos internacionales. Entre ellos figuran Reino Unido, Egipto, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza, Países Bajos y Ghana.

Petición del juez Peinado

El requerimiento judicial se produjo después de que el magistrado solicitara a la Oficina Nacional de Información del Pasajero que detallara los posibles viajes realizados por Gómez y por su asesora Cristina Álvarez desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad.

La solicitud se realizó el pasado 6 de febrero y el juez concedió un plazo máximo de diez días al Ministerio del Interior para remitir la información correspondiente.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indicaron que la respuesta se entregó dentro del plazo establecido.

En el caso de la asesora Cristina Álvarez, la UCO también certifica desplazamientos internacionales a México, Egipto y Estados Unidos.

El magistrado cursó esta petición después de señalar que ambas investigadas "habían declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación" de estos viajes.

