Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Asegura que "nadie" le dirá si puede usar sus bases militares después de que España prohibiera el uso de Rota y Morón para atacar a Irán. El Gobierno le insta a respetar la legalidad internacional y asegura que España puede hacer frente a su amenaza.

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Donald Trump, tras reunirse con MerzEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Donald Trump carga contra España por su postura en el conflicto en Oriente Medio. El presidente estadounidense amenaza con "cortar todo el comercio" con nuestro país y califica a España como un "aliado terrible".

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", ha dicho Trump tras recibir al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente de EEUU asegura que no quiere tener "nada que ver" con España. "No tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", ha señalado.

El Gobierno responde: España puede hacer frente a su amenaza

Desde Moncloa no han tardado en responder a las críticas de Donald Trump. El Gobierno insta al presidente norteamericano a respetar la legalidad internacional y asegura que España puede hacer frente a su amenaza.

Gasto en Defensa

Trump ha vuelto a criticar también que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar al 5% su gasto en Defensa. Algo a lo que Merz, tras ser preguntado, ha contestado que está intentando convencer a España para que lo eleve al "3% o 3,5%" de su PIB (Producto Interior Bruto).

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", ha señalado el canciller alemán.

Las polémicas de Rota y Morón

Las críticas de Donald Trump se producen un día después de que España se negara a que EEUU usara las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán.

Cabe recordar que, aunque las bases son utilizadas por EEUU, son de titularidad española. España ha prohibido a EEUU usarlas para llevar a cabo operaciones que no están incluidas dentro de la Carta de Naciones Unidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump anuncia que seguirá atacando Irán "el tiempo que sea necesario" mientras decretan el cierre total del Estrecho de Ormuz

Marchas en Beirut

Publicidad

Mundo

Imagen de los destrozos que ha provocado un misil iraní en Israel

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: El Gobierno responde a Trump: "España puede contener posibles impactos"

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.

Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Andrew Smith Serrano y Nicolás de Pedro
¿Lo Hablamos?

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el futuro del régimen de los ayatolás, a debate en '¿Lo Hablamos?'

Tras 26 años pagando un alquiler para mantener intacta la escena del crimen de su mujer, se resuelve el caso
Japón

Paga durante 26 años el alquiler del apartamento donde mataron a su mujer para mantener intacta la escena del crimen

Marchas en Beirut
Ataque a Irán

Trump anuncia que seguirá atacando Irán "el tiempo que sea necesario" mientras decretan el cierre total del Estrecho de Ormuz

Sigue en directo online la última hora de lo que comenzó siendo la operación 'Furia Épica' y va camino de convertirse en una guerra total en Oriente Medio. Irán decreta el cierre total del Estrecho de Ormuz y asegura que "ningún barco puede pasar".

Gabriela Martins
INFLUENCER

Samuel Moura, el marido de la influencer fallecida tras la fecundación in vitro, se pronuncia sobre los hechos

Desde entonces no había hablado tras la dolorosa pérdida y ahora la despide con un mensaje: "para siempre Gabi, te amo".

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie sin novedades de su paradero

El ayatolá Alí Jameneí

Dentro del plan que mató a Jamenei: cámaras de tráfico hackeadas, guardaespaldas vigilados y 30 misiles Sparrow

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One en Florida, EE.UU., el 1 de marzo de 2026.

¿Cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán? Estas son las estimaciones

Publicidad