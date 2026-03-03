Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Donald Trump carga contra España por su postura en el conflicto en Oriente Medio. El presidente estadounidense amenaza con "cortar todo el comercio" con nuestro país y califica a España como un "aliado terrible".

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", ha dicho Trump tras recibir al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente de EEUU asegura que no quiere tener "nada que ver" con España. "No tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", ha señalado.

El Gobierno responde: España puede hacer frente a su amenaza

Desde Moncloa no han tardado en responder a las críticas de Donald Trump. El Gobierno insta al presidente norteamericano a respetar la legalidad internacional y asegura que España puede hacer frente a su amenaza.

Gasto en Defensa

Trump ha vuelto a criticar también que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar al 5% su gasto en Defensa. Algo a lo que Merz, tras ser preguntado, ha contestado que está intentando convencer a España para que lo eleve al "3% o 3,5%" de su PIB (Producto Interior Bruto).

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", ha señalado el canciller alemán.

Las polémicas de Rota y Morón

Las críticas de Donald Trump se producen un día después de que España se negara a que EEUU usara las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán.

Cabe recordar que, aunque las bases son utilizadas por EEUU, son de titularidad española. España ha prohibido a EEUU usarlas para llevar a cabo operaciones que no están incluidas dentro de la Carta de Naciones Unidas.