Juan Carlos I planea volver a España la semana que viene

El rey emérito Juan Carlos I prevé viajar a España a principios de la próxima semana con la intención de participar en una nueva cita de vela en Sanxenxo, Pontevedra. Su objetivo es competir en las regatas del próximo fin de semana y tratar de revalidar el título a bordo del Bribón.

El desplazamiento se prepara desde Abu Dabi, donde reside desde 2020, en un contexto marcado por la creciente tensión en Oriente Próximo. La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias posteriores han provocado en los últimas días cierres puntuales en el espacio aéreo en varios países del Golfo.

Pese a ello, los vuelos comerciales desde Abu Dabi y Dubái funcionan este viernes, aunque miles de personas siguen pendientes de ser reubicadas después de varios días de interrupciones por la guerra.

Si la situación regional no se agrava, el viaje supondría una nueva visita a España dentro de una dinámica de estancias breves y discretas, habitualmente centradas en las regatas de las rías gallegas. Sería además su primera presencia en el país desde la reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En un hotel en Abu Dabi y con apoyo consular

Juan Carlos se encuentra actualmente en Abu Dabi, donde lleva aproximadamente un mes alojado en un hotel debido a que la residencia que ocupa desde 2020 se encontraba en obras.

El minitro de Asustons Exteriores, José Manuel Albares, explicó que cualquier información sobre el rey emérito corresponde a la Casa Real, aunque recordó que todos los ciudadanos españoles cuentan con el apoyo de la embajada.

Albares señaló que quienes deseen regresar a España recibirán ayuda para hacerlo, especialmente aquellos que se encontraban en la zona por turismo o trabajo temporal.

Qué ocurriría si el rey emérito regresara a España

Desde la Casa Real se subraya que Juan Carlos puede regresar a España cuando lo desee, ya que se trata de una decisión personal. No obstante, fuentes de Zarzuela han señalado que, si decidiera volver de manera estable, debería recuperar la residencia fiscal en España.

Ese paso implicaría tributar en el país, después de haber trasladado su residencia fiscal a Abu Dabi. Este cambio permitiría evitar especulaciones o críticas que pudieran afectar a la imagen de la institución monárquica.

