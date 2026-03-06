Buscan a un conductor desaparecido durante el temporal en una riera de Llinars del Vallès, Barcelona

Este viernes, Bombers de la Generalitat de Cataluña han comenzado la búsqueda de un conductor desaparecido en la riera Giola en Llinars del Vallès (Barcelona), como consecuencia de la crecida por el temporal de lluvia.

A las 14:32 horas han recibido el aviso de un vehículo que se encontraba en la riera Giola, y tras acceder al interior, no han localizado al conductor. Han iniciado la búsqueda y han activado 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales trabajan efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.

La borrasca Regina azota Cataluña

El Servicio Catalán de Meteorología (Meteocat) ha informado de que la borrasca ha dejado entre el jueves y este viernes más de 100 mm de lluvia (o litros por metro cuadrado) en puntos de las comarcas del Vallès Oriental (Barcelona), Baix Ebre (Tarragona), Osona (Barcelona) o Ripollès y Alt Empordà (Girona).

Protección Civil ruega precaución y evitar desplazamientos innecesarios ante posibles aumentos importantes de caudales de ríos, rieras y barrancos. Mantienen en fase de alerta el plan Inuncat ante la previsión de que el episodio sea persistente y se alargue hasta este sábado.

Hasta este viernes a las 13:00 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 264 llamadas por el episodio de lluvia, especialmente en el Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

En la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que está "muy pendiente del episodio de lluvias intensas" y ha pedido "extremar las precauciones".

Aragón activa el PROCINAR

Cataluña no es la única comunidad autónoma afectada por el temporal. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido hoy de posibles crecidas súbitas importantes en los barrancos y cauces menores dentro de la red fluvial del sector sureste de la cuenca y de posibles incrementos de caudal en ríos de Aragón, Navarra y La Rioja.

Ante la situación, el Gobierno de Aragón ha activado este viernes a las 18:00 horas el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta por la previsión de crecidas ordinarias en varios ríos de la comunidad tras las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.

Estas crecidas afectarían principalmente a los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles, que podrían experimentar aumentos de caudal a lo largo de las próximas horas, tal y como apunta la CHE. También estiman que estos ríos se mantendrán en nivel amarillo de aviso, aunque en algunos casos podrían rozar puntualmente el nivel naranja de peligrosidad.

Por el momento no se esperan daños en cascos urbanos, aunque avisan de que podrían producirse anegamientos en zonas próximas a los cauces. Por ello, el Centro de Emergencias 112 Aragón ha dado el aviso a los ayuntamientos y comarcas potencialmente afectados, así como a los distintos cuerpos operativos, con el objetivo de reforzar las labores de prevención, seguimiento y vigilancia de la evolución de los caudales.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la búsqueda del conductor desaparecido y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.