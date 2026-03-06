¿Las personas con discapacidad pueden votar?

Los electores de Castilla y León están llamados a las urnas el próximo 15 de marzo para elegir su próximo gobierno autonómico. Aunque España no presenta inconvenientes en cuanto al voto de las personas con discapacidad, se han de tener en cuenta algunos aspectos.

El derecho a voto está protegido por la Constitución Española y se garantiza a todos los ciudadanos, entre ellos los que presentan algún nivel de discapacidad.

Los requisitos que deben cumplir las personas con discapacidad para votar:

Ser ciudadano español .

. Estar inscrito en el censo electoral .

. Ser mayor de 18 años o cumplir la mayoría de edad para la cita.

Disponer de un documento de identificación válido.

Adaptación para personas con discapacidad

Hay que tener en cuenta que es posible que a las personas con discapacidad se les solicite alguna

Todos los colegios electorales deben cumplir una serie de requisitos de accesibilidad con el fin de garantizar el acceso sin ningún tipo de inconveniente. Los colegios deben contar con:

Rampas.

Ascensores.

Señalización Braille.

Lastambién deben facilitarse, como el Braille, para aquellos que presenten discapacidad visual. También se utilizan sistemas de votación electrónica con interfaces accesibles, así como dispositivos táctiles para facilitar el proceso.

