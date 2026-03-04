Ocho países conforman el plan nuclear francés del que España se desmarca

Son ocho los países europeos que conforman la iniciativa armamentística impulsada por Francia, pero España no es uno de ellos. El Ejecutivo define su propio rumbo y se desmarca del plan de Macron ante el conflicto en Oriente Medio.

"Estamos ante una disyuntiva: o el derecho internacional y los principios de la carta de las Naciones Unidas, o la ley de la selva, donde impera la ley del más fuerte, pero eso es un mundo más inestable para todo el mundo", señala el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Es así como España sigue su propio camino en solitario, en consonancia con la negativa del Ejecutivo a la libre disposición de Estados Unidos sobre las bases de Morón y Rota. "Son bases de soberanía española. No hay nada extraño ni sorprendente y no esperamos ninguna consecuencia", concluye.

El plan armamentístico francés

Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Polonia, Suecia y Dinamarca son los países que se suman a la carrera nuclear con Francia como directora de orquesta.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha sido el encargado de dar la noticia con un mensaje en redes sociales. "Polonia mantiene conversaciones con Francia y un grupo de aliados europeos más cercanos sobre el programa de disuasión nuclear avanzada. Nos estamos armando junto con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos", ha recalcado.

Así mismo, su homólogo inglés, Keir Starmer, ha anunciado este pasado lunes que Francia aumentará su arsenal nuclear y no hará públicas las cifras de su capacidad. "Para ser libre hay que ser temido", sostuvo durante la presentación de la estrategia nuclear del país para las próximas décadas.

La iniciativa de Macron supone un sólido cambio de rumbo en la estrategia nuclear francesa en un contexto de flamante inestabilidad. De esta manera, el presidente de la república francesa ha desvelado su nuevo armamento en construcción: El Invencible, un submarino de nueva generación previsto para 2036.

"Nunca dudaré en tomar las decisiones indispensables para la protección de nuestros intereses vitales. Si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que sea, podría librarse. Ninguno, por vasto que sea, se recuperaría", ha expresado alentando a un uso de armas al servicio de la paz.

Irán responde

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha respondido con un aviso a los movimientos europeos. Amenaza con "consecuencias" si se suman al ataque de Estados Unidos e Israel.

Además, aprovecha para recalcar que la ofensiva de Washington no está justificada: "El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene el deber de detener la guerra. Si quisiera hacerlo, podría detenerla; la comunidad internacional debe optar por detener esta guerra antes de que sea demasiado tarde".

