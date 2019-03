Pastor a Mas: "El arte de la política es no decir tonterías"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido este miércoles trasladar el clima de "buena sintonía institucional" logrado con el Gobierno español para firmar el protocolo del acceso ferroviario al Puerto de Barcelona a otros ámbitos, en alusión implícita al debate por la consulta soberanista.

Durante el acto de firma del protocolo para la construcción del acceso ferroviario al Puerto de Barcelona, en el que estaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, Mas ha confiado en que "cunda el ejemplo" de "buena sintonía institucional" que ha habido para firmar este protocolo.

Mas ha hecho estas declaraciones en un momento en que espera la respuesta a la carta que envió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazándole a pactar una consulta de autodeterminación en Cataluña.

El presidente catalán ha comentado, sin mencionar explícitamente el debate de la consulta, que cuando hay ganas de resolver las cosas, se encuentran soluciones por "difíciles que sean", y ha asegurado que en el caso de los accesos del Puerto se ha hallado una solución desde el "realismo", si bien ha admitido que quizás en este asunto el pacto es más fácil que en otros.

La ministra, mirando a Mas, le ha dicho que el arte de la política es no decir tonterías, aunque ha tratado, con éxito relativo, que no pareciera que se lo decía por la cuestión independentista. En concreto, sus palabras han sido las siguientes: "En política, el arte es hacer posible lo necesario pero, sobre todo, es el arte de no decir tonterías. Aquello que dices y luego no haces. Lo digo sin mirar a nadie y con humildad".