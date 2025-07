¿Dónde está el dinero de las presuntas mordidas de Santos Cerdán? Se sigue el rastro fuera de España

En la investigación sobre la trama supuestamente liderada por Santos Cerdán -ex número tres del PSOE-, una de las tareas principales es reconstruir el recorrido del dinero de las presuntas comisiones ilegales, cobradas a cambio de adjudicaciones de obra que habría movido el grupo formado por Cerdán, su amigo Koldo García Izaguirre, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Para lograrlo, la UCO analiza los movimientos de 479 cuentas bancarias pertenecientes a 35 entidades financieras. Estas cuentas están vinculadas principalmente a cinco empresarios investigados en el caso. Hasta ahora, no se ha identificado ninguna cuenta relacionada directamente con el PSOE.

De esas 479 cuentas, 19 están abiertas en 12 entidades con sede en el extranjero, aunque todas son operativas desde oficinas ubicadas en España, según fuentes próximas a la investigación. Aun así, en esos casos será necesario enviar mandamientos judiciales a países como Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Marruecos, Brasil, Estados Unidos y China (a través de Hong Kong), salvo que las entidades puedan acreditar que operan en España mediante una filial.

Una investigación a fondo: miles de movimientos bajo lupa

El análisis del dinero presuntamente desviado será un trabajo largo. La UCO quiere revisar con detalle todos los ingresos y retiradas de fondos de esas cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha actual, partiendo incluso de movimientos superiores a los 300 euros.

Las fuentes consultadas no esperan resultados inmediatos: será un proceso complejo que podría alargarse hasta septiembre. Antes de eso, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente habrá recibido tres nuevos informes policiales de la UCO, centrados en otras personas bajo investigación. Además, en los próximos días declararán como investigados varios empresarios: José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción), Antonio y Manuel Fernández (Obras Públicas y Regadíos), Antxon Segurola (Servinabar), y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.

La investigación también abarca productos financieros asociados, cajas de seguridad y tarjetas de crédito. Los movimientos se clasificarán usando la llamada "Norma 43", un formato estándar de contabilidad bancaria que facilita la revisión de datos por su estructura intuitiva. Asimismo, se revisarán las alertas que los propios bancos hayan comunicado al SEPBLAC (el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), como es obligatorio por ley cuando detectan operaciones sospechosas.

No hay indicios de que el dinero se encuentre en República Dominicana

Por ahora, las fuentes descartan que se hayan detectado movimientos hacia la República Dominicana, pese a que se ha especulado con esa posibilidad desde que se conoció el caso. En cambio, hay cuatro cuentas en bancos americanos bajo análisis: tres en el ecuatoriano Banco Pichincha (que opera en España a través de Pibank) y una en el Banco do Brasil.

Entre las entidades menos conocidas figura el Bank of Africa - Europe, con sede fundacional en Casablanca y oficina en un centro comercial de la calle Serrano en Madrid. También se investigan cuentas en grandes bancos internacionales como JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Commerzbank, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, ING y el italiano Intesa San Paolo.

La primera lista de cuentas bancarias investigadas fue incluida en un informe que la UCO entregó al juez el 5 de junio. Luego, se afinó en una orden judicial del 20 de junio, coincidiendo con la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán.

En 12 de los casos será necesario dirigir las solicitudes judiciales al extranjero, ya que la orden judicial tiene que ir referida a las sedes centrales de los bancos, no a las sucursales españolas donde se abrieron las cuentas. Además, se intenta mantener la confidencialidad de la investigación evitando que las sucursales o los titulares de las cuentas sepan que están siendo investigados. Sin embargo, esa discreción se complica, ya que algunos números de cuenta ya han sido filtrados a la prensa.

Entre las entidades financieras con más cuentas bajo revisión destacan Caixabank (110), Banco Santander (96) y BBVA (42). En el caso del Santander, se investigan también cuentas abiertas en su día en el Banco Popular y el Banco Pastor, ambos absorbidos por el grupo. Además, un grupo de cajas rurales de provincias como Soria, Navarra, Albacete y Granada concentra otras 24 cuentas bajo análisis.

Cerdán reitera que no tiene dinero

Las dos cuentas bancarias pertenecientes a Santos Cerdán no se encuentran dentro de la investigación. Aunque han sido analizadas, el exnúmero tres del PSOE que ahora se encuentra en la cárcel de Soto del Real reitera que no tiene dinero. Él mismo dio a conocer este lunes a sus abogados que el verano pasado pasó las vacaciones en la piscina pública de su pueblo, la localidad navarra de Milagro, a modo de demostrar su falta de recursos. En el caso de que las mordidas no estén en su poder, puede ser que Cerdán acabe revelando el paradero del dinero desde prisión, con motivo de colaborar con la justicia.

