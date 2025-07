Tezanos sugiere un posible "montaje" en el 'caso Koldo': "Habrá que esperar (...) no es imposible"

"Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje", afirmaba el responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, desde San Lorenzo de El Escorial.

De esta forma, Tezanos ve posible que el 'caso Koldo' pueda tratarse de un "montaje" y duda de si el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos "son corruptos" porque el dinero no ha aparecido. Por eso, ve conveniente esperar hasta el final del procedimiento judicial para saber si los implicados son verdaderamente "corruptos".

"De momento hay, parece ser, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero.Pues no sé si lo encontrarán", añade. Él no ve "motivos" suficientes para convocar elecciones anticipadas. "No se pueden hacer elecciones cada año o cada dos años", ha asegurado Tezanos.

El presidente del CIS recuerda que el presidente Pedro Sánchez ya ha pedido perdón por la presunta trama de corrupción que afectaba a personabas del Partido Socialista y que las elecciones se celebran cada cuatro años.

"Las elecciones siempre se deben hacer en el momento en que deben realizarse (...) Las elecciones no se convocan por las encuestas, sino que los países democráticos tenemos que acostumbrarnos a hacerlas inciertamente en los tiempos que corresponden", ha argumentado Tezanos.

También comenta que los resultados podrán variar en el futuro y cree que el 'caso Koldo' tendrán "algún efecto" en ellos. Pero duda de si esta presunta trama de corrupción afectará a los resultados de las encuestas de una forma puntual o permanente. A su juicio, una de las conclusiones es que el PP de Alberto Núñez Feijóo no podría ganar las elecciones "a no ser que una parte de la izquierda deje de votar".

