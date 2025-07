Yolanda Díaz avisa a Pedro Sánchez y afirma que Sumar abandonará la coalición si el PSOE se ha financiado irregularmente

La crisis política en el Gobierno ha llegado a un punto crítico tras la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, ha lanzado un ultimátum al presidente, a quien le exige que actúe contra la corrupción antes de su comparecencia del próximo miércoles 9 de julio en el Congreso y advierte que, si se demuestra financiación irregular en el PSOE, Sumar abandonará la coalición.

En una entrevista en Onda Cero, Díaz no ocultó su enfado ante las novedades del caso Koldo, que han salpicado al PSOE y han terminado con Cerdán en prisión sin fianza. "Esto es inaceptable. Ahora bien, como es inaceptable hay que actuar ya (…) y actuar ya es comparecer y dar todo tipo de explicaciones, pero no comparecer el día 9", reclamó, dejando claro que no basta con esperar a la fecha prevista para que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. Para Díaz, el presidente debe salir cuanto antes ante los medios, someterse a las preguntas "durante las horas que sea menester" y liderar la crisis con medidas contundentes de regeneración democrática.

La líder de Sumar fue directa: "La responsabilidad de la legislatura está en sus manos", advirtió a Sánchez, subrayando que la continuidad del Gobierno depende de que los socialistas tomen cartas en el asunto. Díaz remarcó que, aunque no cree que Sánchez esté implicado en el caso Koldo, sí tiene responsabilidad por los nombramientos en su partido.

Además ha dejado claro que si se demuestra que el PSOE se ha financiado de manera irregular, Sumar se irá del Ejecutivo. "Eso supone que hay una trama completamente consciente y organizada para saquear las administraciones públicas", subrayó. Incluso ha llegado a decir que, si ella fuera el líder del PP, presentaría una moción de censura.

Aunque a pesar de la tensión, Díaz ha descartado dejar caer al Gobierno, por ahora, porque es consciente de que unas elecciones anticipadas podrían abrir la puerta a un Ejecutivo del PP y Vox. "La llegada de Abascal al Gobierno no sería una buena noticia", reconoció. Defendió la continuidad del Ejecutivo apelando a que los votantes progresistas "que han votado a este Gobierno quiere que continúe, pero creo que tenemos que restablecer la confianza con la ciudadanía".

Reunión entre los socios

La presión de Díaz se produce justo antes de una reunión clave entre PSOE y Sumar en el Congreso, donde los socios de coalición analizarán el futuro del Gobierno y debatirán las propuestas anticorrupción y sociales que Sumar quiere pactar. Por parte de los socialistas, asistirán la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Por su parte, de Sumar estarán presentes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y miembros de las formaciones que integran la coalición, como IU, Más Madrid, los Comuns y Chunta Aragonesista.

Díaz insistió en la gravedad del momento: "Me estalla la cabeza cuando lo pienso. Es inaceptable y hay que actuar ya", ha repetido en la entrevista. Para ella, comparecer y dar explicaciones es solo el primer paso. "Yo comparecería ante los medios de comunicación. Me sometería ante un total escrutinio durante las horas que fueran menester", ha sugerido, aunque también ha pedido al PSOE "liderar la crisis" y pactar medidas anticorrupción y de avance democrático, advirtiendo que "no podemos seguir así".

