Pablo Casado a Sánchez: "Para qué se presenta a las elecciones si no cree en la nación española?"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha preguntado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para qué se presenta a estas elecciones generales para presidir España si “no cree en la nación española”. En el Foro ABC, Casado comentó las palabras del líder socialista reforzando su apuesta por la realidad plurinacional y federal de España que ha defendido en su ideario en los últimos años. “Sánchez en la última semana ha hecho una enmienda a la totalidad al PSOE”, opinó.

Después de que el PSOE fijase entre sus cometidos electorales el "perfeccionamiento" del estado autonómico con un "impulso" al autogobierno, Casado criticó el papel del secretario primero del PSC, Miquel Iceta, quien compartió en Twitter una noticia que decía que han sido “las presiones” de los socialistas catalanes las que han obligado al PSOE a “recuperar guiños al federalismo en su programa”. “Si yo fuera socialista me indignaría”, sostuvo el líder del PP, para advertir a continuación de que “la plurinacionalidad o nación de naciones solo existe en la Bolivia de Evo Morales”. “Quien no cree en la nación española, ¿para qué se presenta a las elecciones para presidir la nación española?”, se preguntó. A su juicio, “es como si una persona que preside un banco dice que los bancos son entidades con las que acabar”. “Lo mínimo que se le puede pedir a alguien que aspira a presidir España es que crea en España” y después del discurso de ayer “creo que el PSOE de Sánchez no puede estar al frente de esta gran nación”, insistió.

Tras la polémica Pedro Sánchez ha explicado en una entrevista en Onda Cero lo que entiende por Estado plurinacional y federal.

"Gravísimo" el expediente de la Junta Electoral

Casado, ha asegurado que es "gravísimo" que por primera vez la Junta Electoral Central (JEC) haya expedientado a un presidente del Gobierno por un uso electoral de la Moncloa y ha dicho que espera que en las elecciones del 10 de noviembre los españoles "juzguen con severidad" si debe seguir en el Palacio de la Moncloa quien "instrumentaliza de esta manera los recursos públicos" de los ciudadanos. "Creo que es un hecho gravísimo e inédito y por fin puesto de relieve por la Junta Electoral Centra porque esto no es nuevo", ha afirmado Casado.