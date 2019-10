Lo que entiende Pedro Sánchez por España 'plurinacional'

La polémica por la desaparición y después inclusión del desarrollo federal en una España plurinacional, ha protagonizado las últimas horas de la campaña electoral para las elecciones generales 2019. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha aclarado que la España federal y plurinacional que defiende el PSOE tiene como meta "perfeccionar" el actual Estado de las autonomías sin llegar a convertir el país en una federación de estados. En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero ha explicado que su propuesta de avanzar en la España federal y plurinacional termina en el artículo 2 de la Constitución, que define a España como "una nación compuesta por regiones y nacionalidades, y lo dice además en plural".

Pero en su opinión, precisamente "para ahormar y garantizar la integridad territorial, la soberanía nacional, lo que se tiene que hacer es proceder a un Estado autonómico" que todavía tiene margen, a su juicio, para desarrollarse y mejorarse. Así, ha señalado que cuando el PSOE habla de federalismo está pensando en la actual organización territorial del Estado autonómico, y no en otra diferente. "Sin duda alguna", ha sentenciado. "La propuesta es perfeccionar muchos de los instrumentos de nuestros Estado autonómico que no funcionan. Es evidente que por ejemplo el Senado no funciona, que la Conferencia de Presidentes no funciona porque se reúne conforme a la voluntad del presidente de Gobierno de turno", ha señalado.

Reforma de la Constitución, a medio plazo

En todo caso ha admitido que, bajo su punto de vista, la revisión del Estado autonómico necesitará, en algunos de sus elementos, "una reforma constitucional, no inmediata, pero sí en el medio plazo". Sánchez ha defendido la reforma del Senado para terminar con la intoxicación que hoy por hoy genera la política territorial con respecto a la nacional. "Hay muchos debates que corresponden al ámbito autonómico que deberían sustanciarse en el Senado en lugar de en el Congreso", ha opinado. En cualquier caso, ha precisado que todas estas cuestiones son "reflexiones de fondo para abordar en los próximos años", y para eso el país necesita al menos arrancar una legislatura de cuatro años, con un Gobierno que pueda presentar unos Presupuestos y otras leyes.