La batalla política se reaviva ante la falta de recursos para extinguir los incendios: "Lo que pedimos es ayuda"

Aproximadamente ya se han calcinado 350.000 hectáreas en nuestro país. Aún hay más de cuarenta fuegos de los cuales más de veinte tienen una especial gravedad. Hay más de 5.000 desplazados que han tenido que abandonar sus casas por el riesgo de las llamas, sin saber si al volver, habrán perdido todo. Ya han muerto 4 personas por esta oleada de incendios.

Mientras tanto, el debate político se centra estos días por buscar al culpable en el rival. Durante esta emergencia, la batalla dialéctica pone el foco en los recursos, los medios con los que cuentan las comunidades autónomas para combatir las llamas, la colaboración con el Gobierno central y si han puesto todos los medios posibles a disponibilidad de las comunidades.

Cruce de declaraciones

Extremadura, Galicia y Castilla y León son las comunidades más afectadas por los incendios. La tres comunidades están gobernadas por el Partido Popular. Tanto Mañueco, Rueda como Guardiola, llevan días pidiendo más medios al gobierno. Quieren más recursos para combatir las llamas al tiempo que no van a pedir el nivel tres de emergencia para que el Gobierno de España tome el control. Alfonso Rueda, presidente gallego, hoy ha vuelto a pedir ayuda al gobierno de Sánchez "lo que pedimos es ayuda y tenemos todo el derecho a pedirla, a ver si estado ahora va a ser ajeno a las comunidades". Piden ayuda pero no quieren que el Gobierno tome el control porque creen que las comunidades son las mejores conocedoras de la realidad de sus territorios.

Por parte del Gobierno de España, hoy Óscar López ha querido señalar a Feijóo por el desencuentro de las comunidades con el gobierno central. El Ministro para la Transformación Digital ha dicho que hasta que el líder de los populares no apareció en escena, las comunidades estaban agradecidas al gobierno, pero que el discurso cambió porque "hasta que llego Feijóo hizo lo único que sabe que es enfangarlo todo".

Nivel 3 de emergencia

Uno de los pilares centrales del enfrentamiento político por estos incendios es la posibilidad de declarar el nivel 3 de emergencia por parte de las comunidades autónomas. Declarar ese nivel de gravedad por los incendios es una petición por parte de las CCAA al estado de que sea el gobierno central el que tome las riendas ante una situación que desborda a las comunidades. Hasta ahora, solo la Comunidad de Madrid solicitó dicha ayuda al gobierno tras el incendio en Tres Cantos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com