El Gobierno insiste en señalar al juez Peinado tras la nueva imputación de Begoña Gómez: "Una causa completamente prospectiva"

Las novedades judiciales tampoco descansan en verano. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en junio la investigación del juez Juan Carlos Peinado a Cristina Álvarez (la asesora de Begoña Gómez en Moncloa) ayer el magistrado dió un paso más en la investigación, que ya encara su recta final. Peinado imputó por a Begoña Gómez por malversación de caudales públicos, un delito que se suma a la lista de acusaciones a Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Este último movimiento de Peinado ha provocado "indignación" en el Ejecutivo. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se ha mostrado muy duro contra el juez. "Cuando la justicia deja de ser justa no es justicia", ha explicado López esta misma mañana en Radio Nacional, incidiendo en que, a su juicio, Peinado está haciendo una investigación "prospectiva". "Tiempo al tiempo y tiempo a la justicia. Yo tengo muy claro lo que está haciendo el señor Peinado, no es la primera vez que lo digo. Está haciendo una causa que es completamente prospectiva, que no tiene ni una sola prueba de nada y que va mutando", ha insistido el ministro.

En el Partido Popular exigen respeto a la justicia a la labor del magistrado. Esta mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz ha recordado en Espejo Público que Peinado se basa en un escrito de la Audiencia Provincial y que se "podría prever" que la asesora de Moncloa que trabajba para Gómez "había sido contratada para poder ganar influencias con las empresas privadas desde la Moncloa".

Begoña Gómez tendrá que declarar en septiembre

La imputación de este nuevo delito también ha provocado que Peinado cite otra vez en los juzgados de Plaza de Castilla a Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez tendrá que declarar el 11 de septiembre, un día después de que lo haga su asesora, Cristina Álvarez. Lo previsible es que Begoña entre de nuevo en coche, aunque en la última declaración del entorno de Pedro Sánchez, la de su hermano David Sánchez en los juzgados de Badajoz, sí que se produjo después de la entrada del hermano del Presidente a pie.

La investigación a Begoña Gómez se encuentra prorrogada hasta el mes de octubre. El juez Peinado podría pedir una nueva prórroga de seis meses en la investigación, aunque fuentes judiciales consultadas por Antena 3 Noticias ven poco probable ese supuesto. Si Peinado no prorroga la causa, la decisión sobre el procesamiento a Begoña Gómez podría suceder en el mes de septiembre.

