Nuevo cruce de reproches entre ministros y dirigentes de Podemos

Nuevo cruce de reproches entre miembros del Gobierno y dirigentes de Podemos. La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sugiera "deslealtad" de la formación en el seno del Gobierno de coalición con la enmienda a los Presupuestos para paralizar todos los desahucios y le ha recordado la "fuga" del rey emérito y la fusión de Bankia con Caixabank.

Gobierno y oposición

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a las declaraciones de Robles, quien ha recordado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. "Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha espetado la ministra, criticando que Podemos actúe, a su vez, como Gobierno y oposición. La titular de Defensa le ha pedido a su compañero de gabinete un poco de "humildad" a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha sostenido.

Catálogo de reproches

Unas palabras que ha confrontado Serra al aludir a la fusión de Bankia y Caixabank, algo que fue criticado por la formación morada, y la "fuga" del rey emérito, dado que el propio Iglesias desveló que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida de España de Juan Carlos I. "Pero 'la deslealtad' es tratar de conseguir que a las familias vulnerables no las echen de sus casas en mitad de esta pandemia", ha enfatizado Serra sobre la enmienda presentada junto a ERC y Eh Bildu, algo que en el Grupo Parlamentario Socialista y en varios ministros del PSOE ha generado malestar. Por tanto, la también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha aseverado que la "responsabilidad de Estado y la lealtad de este gobierno debe ser proteger a la gente".

Más madera

No ha sido el único 'roce' entre dirigentes de Podemos con Margarita Robles, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha vuelto a replicar a la titular de Defensa y le ha afeado que "quizás esté haciendo daño" al Gobierno al convertirse en la "ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox". Belarra ya cargó ayer contra Robles al decirle que prohibir los desahucios de la población vulnerable demuestra la voluntad de gobernar para todos, "no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión" después de que Robles arremetiera contra la posición de Unidas Podemos sobre los desahucios y el conflicto en el Sáhara.

Explicaciones de Podemos

Desde Unidas Podemos han defendido que se comunicó al PSOE la presentación de dicha enmienda y se les invitó a sumarse, por lo que no puede causar malestar. No obstante, mantiene la mano tendida para buscar un acuerdo con los socialistas durante la tramitación parlamentaria de los PGE. Además, diversos cargos han defendido que buscar la paralización de los desahucios supone lealtad al principal compromiso de la coalición, su acuerdo de gobierno y el programa político del Ejecutivo. Pablo Iglesias subrayó esta semana que la paralización de los desahucios, que defiende Unidas Podemos, tiene "enemigos muy poderosos" pero ha destacado que su obligación es "empujar" para "revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias". "Gobernar es eso", aseguró el también líder de Podemos en Twitter para enfatizar que no les votaron "para hacer amigos" sino para lograr "con las fuerzas que tienen" la prohibición de los desahucios de población vulnerable. También utilizó la red social para mostrar su postura sobre el Sáhara, comprometida para el Gobierno por lo que supone enfadar a Marruecos.