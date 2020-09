Pablo Iglesias revela que tuvo una "discusión fuerte" con Pedro Sánchez por la salida del rey Juan Carlos: "El presidente se disculpó"

La salida del rey Juan Carlos de España tras las informaciones sobre sus cuentas bancarias en Suiza provocó una "discusión fuerte" entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Lo ha revelado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista este martes en la Cadena SER, y se produjo por las "diferencias intensas" entre ambos sobre la situación del rey emérito. "En el caso de la huida del rey emérito tuvimos una discusión fuerte y el presidente se disculpó y eso le engrandece", señala Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias ha explicado que en esa conversación con Sánchez le trasladó su malestar porque el Rey emérito, "cuya biografía está asociada a la Transición", pudiera marcharse "a una dictadura a un hotel de lujo". "Es lógico. Es un gobierno en el que hay un partido republicano y otro socialista, hay posiciones diferentes", ha insistido Iglesias, que ha criticado la "vergüenza" que supuso la "huida del rey emérito" mientras estaba "siendo investigado por delitos gravísimos".

Fusión Bankia y Caixabank

El líder de Podemos también ha reconocido cierto malestar por no haber sido informado de la posible fusión entre Bankia y Caixabank, aunque no ha querido dar detalles: "Si me molesta se lo digo en privado".

Ingreso Mínimo Vital

Pablo Iglesias ha criticado también los retrasos en la adjudicación del Ingreso Mínimo Vital y asegura que las excusas no le valen: "¿Habéis salido a la calle y habéis visto cómo está la gente? Gente que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital y no le llega. No se les puede decir que estén tranquilos, hay cosas en las que hay que correr".