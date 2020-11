Podemos se une a ERC y Bildu para presionar al PSOE con una enmienda a los presupuestos sobre desahucios

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han pactado dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para suspender los desahucios hasta diciembre de 2022 y para impedir los cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma, y han confiado en que el PSOE se sume a esta iniciativa. Estas formaciones políticas han señalado que se trata de cesar los desahucios más allá del estado de alarma, ya que, afirman, que no es congruente que se pida que los ciudadanos se queden en casa y al mismo tiempo se hagan desahucios. La enmienda es al proyecto que presentaron conjuntamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El PSOE "entiende" la enmienda

"Hemos hablado con el PSOE y entienden que se presente esta enmienda. Estamos convencidos de que en el trámite parlamentario podremos lograr su concurso", ha dicho el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens. Las iniciativas que son dos enmiendas adicionales protegen a los grupos vulnerables de población sin alternativa habitacional y están pensadas para los grandes tenedores de viviendas y no tanto para los pequeños propietarios. "No va dirigida a situaciones de necesidad por parte de algún propietario que pueda acreditar", ha dicho Asens, al tiempo que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, explica que otra enmienda también contempla impedir cortes de agua, gas o luz. "No queremos volver a la vieja normalidad marcada por los desahucios, paro, pobreza energética...No es una opción, es el esfuerzo de recompensar a quienes más está sufriendo...no podemos mirar hacia otro lado", ha afirmado. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado con que "la antiespaña está aquí defendiendo los derechos fundamentales de la gente más allá de su bandera", y ha criticado que el PSOE no se haya sumado a la iniciativa.