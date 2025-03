Mazón pide más tiempo a Feijóo para limpiar su imagen

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se encuentra cada vez más presionado por la opinión pública y los medios de comunicación tras su gestión durante la DANA del pasado 29 de octubre. En un intento por "limpiar" su imagen política, según publica La Razón, Mazón ha solicitado más tiempo a la dirección nacional del Partido Popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo, con la esperanza de que la implementación del plan de reconstrucción ayude a revertir el clima tenso que rodea su figura.

Durante una conversación el pasado fin de semana, Carla, una figura clave en el entorno de Mazón, fue quien transmitió la necesidad de este tiempo adicional. A pesar de la presión social y política, el presidente del Consell se resiste a dar un paso al lado, confiando en que las ayudas estatales y el desarrollo del proyecto autonómico puedan cambiar la percepción pública.

[[H2:Novedades de la reunión del Cecopi]

La Generalitat Valenciana ha asegurado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi)del 29 de octubre, cuando la DANA golpeó la provincia de Valencia, se celebró de forma simultánea tanto telemática como presencialmente, sin interrupciones.

Así lo recoge la documentación remitida a la jueza, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a su consulta sobre posibles recesos en la reunión. En un escrito fechado el 4 de marzo, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, explica que el Cecopi no es un órgano colegiado según la Ley 40/2015 y, por tanto, no dispone de secretario ni actas oficiales. No obstante, se ha solicitado un informe al director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín.

En su informe, Martín detalla que la reunión, iniciada a las 17:00, abordó la amenaza sobre la presa de Forata, después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar alertara de su posible colapso en un plazo máximo de tres horas. A las 18:05, la CHJ comunicó oficialmente la situación de emergencia, y cinco minutos después, la Generalitat notificó a los municipios afectados a través de un informe masivo de fax.

El informe también señala que se evaluaron diferentes formas de alertar a la población, incluyendo el sistema ES-Alert, cuyo envío se materializó tras la llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien advirtió de un riesgo inminente antes incluso de lo previsto en la reunión.

Finalmente, un informe del 112 confirma que la videollamada del Cecopi se mantuvo activa sin interrupciones desde las 16:37, desmontando así cualquier sospecha de cortes en la reunión.

