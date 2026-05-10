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Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, a los 67 años

Fallece a los 67 años de edad después de tres mandatos en la región.

Jos&eacute; Ballesta Germ&aacute;n, alcalde de Murcia

José Ballesta Germán, alcalde de MurciaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, ha fallecido el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, a los 67 años. Luchaba contra un cáncer que padecía y estuvo 12 años al mando de la capital murciana.

Trayectoria impecable

Nació el 19 de julio de 1958 y fue académico de número de la Real Academia de Medicina. También fue rector de la Universidad de Murcia (UMU), desde 1998 hasta 2006. Antes de llegar al Rectorado, fue vicerrector de Investigación e Infraestructuras de 1992 a 1994. Tras su paso por la universidad, decidió cambiar a la política.

En mayo de 2007 se convirtió en diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y hasta 2011 dirigió la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Más tarde, asumió nuevas competencias en materia de Puertos y Ordenación del Territorio. Posteriormente, fue portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación.

Durante su mandato, estuvo acompañado del mismo equipo que desarrolló en cargos públicos. La ciudad lo describe como un alcalde entregado y su nombre será puesto en la Casa Consistorial de la Glorieta, en la Sala de Corregidores, donde se encuentran los nombres de todos los alcaldes.

Alcalde marcado por la excelencia

Será recordado como un alcalde que quiso hacer pedagogía a través de su cargo político, ya que sus discursos e intervenciones resaltaban lo más importante de cualquier proyecto, desde una toma de posesión de funcionarios hasta una recepción de estudiantes. Durante los 12 años quiso transmitir uno de los preceptos académicos: la excelencia.

Llegó a la alcaldía por parte del Partido Popular, que se afilió meses antes de las elecciones municipales de 2015, donde no obtuvo la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Ciudadanos. En 2023 pudo encauzar los resultados de las anteriores elecciones y conseguir la mayoría absoluta, que le devolvió su puesto de alcalde, ya que fue apartado de él en 2021 por una moción de censura.

Ballesta continuó en el cargo tras conocer su diagnóstico y los tratamientos por los que tuvo que pasar. Adaptó su agenda para poder compaginarla con su estado de salud y quedará recordado por la población murciana como un ejemplo de fortaleza y lucha contra el cáncer.

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