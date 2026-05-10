Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles

A tan solo una semana de las elecciones de Andalucía, el Partido Popular ha llevado a cabo el primer acto de campaña conjunto entre el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP andaluz y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno. En el acto, que ha tenido lugar en el Pabellón de Carranque, en la ciudad deportiva Javier Imbroda de Málaga, también han participado la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la localidad, Paco de la Torre.

La jornada, que ha contado con más de seis mil asistentes, ha arrancado con un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos el viernes en la costa de Huelva durante la persecución de una narcolancha. Y precisamente Feijóo ha aprovechado su parlamento para cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no tener la "decencia" y la "humanidad" de asistir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos. Feijóo ha señalado que "han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles, dos años desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate, y nadie ha pedido perdón, nadie se ha hecho cargo". Por ello, ha avisado que un suceso de esta magnitud merece asumir responsabilidades y se ha comprometido a realizar cambios para que los cuerpos policiales puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones.

Moreno recrimina la ausencia en el funeral

En la misma línea se ha pronunciado Juanma Moreno, que recriminó directamente a Marlaska haber incumplido su "obligación moral" de estar al lado de las familias de los dos guardias civiles fallecidos. Por ello le acusó de ser "insensible" al dolor ajeno por no asistir al funeral.

Además, exigió a Feijóo reformas en el Código Penal y que dote a la Guardia Civil de medios y recursos humanos suficientes para hacer frente al narcotráfico, de modo que no se repita la tragedia de Huelva, ni la de Barbarte de hace dos años.

Feijóo elogia la candidatura de Moreno

En el decurso de su intervención en Málaga, el líder del PP ha alabado a la figura del candidato a la presidencia y ha asegurado que es el "único" que puede presidir tras las elecciones del próximo 17 de mayo. Feijóo ha señalado que el balance del Gobierno socialista en Andalucía son "el paro, el enchufismo y los ERE", mientras que el del actual Gobierno de España de Pedro Sánchez son "la corrupción, el apagón, las pulseras antimaltrato y Adamuz". Ha resaltado la figura política de Moreno y ha asegurado que hasta aquellos que no le han votado "saben" que es, a su juicio, el "mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía".

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