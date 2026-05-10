Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

ELECCIONES ANDALUCÍA

Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles

Málaga ha acogido el primer acto conjunto entre el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, que ha estado marcado por la muerte, este viernes, de dos guardias civiles.

El candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles | EUROPAPRESS

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

A tan solo una semana de las elecciones de Andalucía, el Partido Popular ha llevado a cabo el primer acto de campaña conjunto entre el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP andaluz y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno. En el acto, que ha tenido lugar en el Pabellón de Carranque, en la ciudad deportiva Javier Imbroda de Málaga, también han participado la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la localidad, Paco de la Torre.

La jornada, que ha contado con más de seis mil asistentes, ha arrancado con un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos el viernes en la costa de Huelva durante la persecución de una narcolancha. Y precisamente Feijóo ha aprovechado su parlamento para cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no tener la "decencia" y la "humanidad" de asistir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos. Feijóo ha señalado que "han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles, dos años desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate, y nadie ha pedido perdón, nadie se ha hecho cargo". Por ello, ha avisado que un suceso de esta magnitud merece asumir responsabilidades y se ha comprometido a realizar cambios para que los cuerpos policiales puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones.

Moreno recrimina la ausencia en el funeral

En la misma línea se ha pronunciado Juanma Moreno, que recriminó directamente a Marlaska haber incumplido su "obligación moral" de estar al lado de las familias de los dos guardias civiles fallecidos. Por ello le acusó de ser "insensible" al dolor ajeno por no asistir al funeral.

Además, exigió a Feijóo reformas en el Código Penal y que dote a la Guardia Civil de medios y recursos humanos suficientes para hacer frente al narcotráfico, de modo que no se repita la tragedia de Huelva, ni la de Barbarte de hace dos años.

Feijóo elogia la candidatura de Moreno

En el decurso de su intervención en Málaga, el líder del PP ha alabado a la figura del candidato a la presidencia y ha asegurado que es el "único" que puede presidir tras las elecciones del próximo 17 de mayo. Feijóo ha señalado que el balance del Gobierno socialista en Andalucía son "el paro, el enchufismo y los ERE", mientras que el del actual Gobierno de España de Pedro Sánchez son "la corrupción, el apagón, las pulseras antimaltrato y Adamuz". Ha resaltado la figura política de Moreno y ha asegurado que hasta aquellos que no le han votado "saben" que es, a su juicio, el "mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense

Publicidad

España

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía

El candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles

La ministra de Sanidad, Mónica García (c); el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d),

Ángel Víctor Torres pide evitar alarmas por el hantavirus y agradece la solidaridad canaria: "Es un pueblo solidario"

Papeletas para el voto de las elecciones andaluzas
Andalucía

Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Mónica García
Hantavirus

Mónica García y el desembarco del MV Hondius en Tenerife por el hantavirus: "La idea es que fondee, pero todo depende del clima"

Huelva despide a los dos Guardia Civiles muertos persiguiendo una narcolancha
GUARDIA CIVIL

Sánchez, Moreno y asociaciones de guardias civiles lamentan la muerte de los dos agentes en Huelva

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial, Juanma Moreno ha visitado la capilla ardiente, el PP ha guardado un minuto de silencio en Ceuta y Jucil ha denunciado el "abandono institucional" de los agentes del Servicio Marítimo.

Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y exige más protección para Guardia Civil y Policía
FEIJÓO

Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y pide la dimisión de Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles

El presidente del Partido Popular ha comparecido en Ceuta, con motivo del Día Europeo, y ha abordado temas de actualidad como el fallecimiento de los dos guardias civiles, o la defensa de la democracia.

Agente Germán PG y Capitán Jerónimo

Germán y Jerónimo, los dos guardias veteranos del Servicio Marítimo muertos en la lucha contra el narcotráfico

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense

Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha

Juanma Moreno, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía el 17 de mayo? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Publicidad