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Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el próximo 17 de mayo para redefinir el Parlamento andaluz.

Papeletas para el voto de las elecciones andaluzas

Papeletas para el voto de las elecciones andaluzasDIARIO SUR

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María Sáez
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Andalucía recoge el testigo de los castellanoleoneses y continúa con el calendario electoral iniciado el pasado diciembre. Tras los comicios celebrados Extremadura, Aragón y Castilla y León, la región andaluza celebrará elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. Será la decimotercera cita con las urnas para elegir el Parlamento andaluz, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, adelantara la convocatoria el pasado 23 de marzo.

368.853 personas podrán participar por primera vez en estos comicios al haber cumplido la mayoría de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

En total, están llamados a votar más de 6,8 millones de andaluces, de los que más de 6,5 millones residen en Andalucía. Aunque algo más de 302.000 viven en el extranjero, que también podrán ejercer su derecho a voto.

Andaluces residentes en el extranjero (CERA)

Por un lado, podrán votar desde el país en el que residen aquellos que figuren en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). En otras palabras, quienes tengan nacionalidad española, residan de forma habitual fuera de España y estén inscritos en el consulado correspondiente como residentes.

Españoles temporalmente en el extranjero (ERTA)

También podrán participar quienes, aun residiendo en España, se encuentren fuera del país por motivos puntuales (como estudios, trabajo o viajes) durante el proceso electoral. En este caso, deben estar inscritos en el censo electoral en España y registrarse en el consulado como no residentes.

Unos comicios con la mayoría absoluta en juego

Juanma Moreno aspira a revalidar en las urnas la mayoría absoluta obtenida en 2022. Entonces, el Partido Popular logró 58 de los 109 escaños del Parlamento andaluz, mientras que el PSOE obtuvo 30 diputados, su peor resultado histórico en la comunidad.

Por su parte, Vox alcanzó 14 escaños, aunque sin capacidad de decisión en el Gobierno. A la izquierda del PSOE, el espacio político se dividía entre Por Andalucía, que logró 5 representantes, y Adelante Andalucía, con 2. En esta nueva convocatoria, Podemos se integrará junto a IU y Sumar en la coalición Por Andalucía.

La campaña electoral se desarrollará entre el 1 y el 15 de mayo.

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