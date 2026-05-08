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Ayuso cancela la recta final de su viaje a México tras denunciar un "boicot" de Sheinbaum

La presidenta madrileña renuncia a asistir a los Premios Platino y suspende su agenda en Monterrey por las supuestas presiones del Gobierno mexicano a los organizadores del evento.

Imagen de archivo de Ayuso durante su viaje a México.

Ayuso cancela la recta final de su viaje a México tras denunciar un "boicot" de Sheinbaum | Europa Press

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Irene Delgado
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido suspender la última parte de su viaje institucional a México y regresar anticipadamente a Madrid tras denunciar un "clima de boicot" promovido por la presidenta Mexicana, Claudia Sheinbaum, y por el "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Según fuentes del Ejecutivo regional, Ayuso ha optado por cancelar la agenda prevista en Monterrey y también su asistencia a la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano, celebrada este año en Cancún, para "no perjudicar a los empresarios mexicanos" ni a los participantes del evento.

Desde el entorno de la dirigente madrileña aseguran que el Gobierno mexicano habría presionado a los organizadores de los galardones y amenazado con "cerrar el complejo donde se celebran" si Ayuso acudía tanto a la gala como al recinto.

Los Premios Platino alternan cada año su sede entre Madrid y distintas ciudades iberoamericanas y cuentan con el copatrocinio de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Agenda suspendida

Fuentes regionales han explicado que Ayuso mantenía previstas varias reuniones vinculadas al sector audiovisual durante el fin de semana, además de su asistencia a la gala, después de haber sido invitada por representantes del cine español e iberoamericano.

El equipo de la presidenta ha respondido además a las críticas lanzadas desde la izquierda, que habían cuestionado el contenido de su agenda en México. "Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los Premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano", han señalado.

Acusaciones contra Sheinbaum

Desde el Gobierno madrileño han cargado duramente contra Claudia Sheinbaum y han calificado de "insólito" que "amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas".

"La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", han afirmado fuentes autonómicas, que consideran lo ocurrido "un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".

La tensión política entre ambas dirigentes se había incrementado ya en las últimas horas después de que Sheinbaum criticara públicamente la "ignorancia" y la falta de conocimiento de Isabel Díaz Ayuso sobre la figura de Hernán Cortés.

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