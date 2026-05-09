Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y pide la dimisión de Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este sábado en Ceuta una "Europa fuerte" y comprometida con la democracia, la seguridad y la defensa de sus fronteras, durante un acto celebrado con motivo del Día de Europa junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

En el encuentro también han participado la secretaria general del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el portavoz del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Feijóo ha iniciado su intervención mostrando su apoyo a las familias de los dos guardias civiles fallecidos este viernes en Huelva durante un acto de servicio, así como a los agentes heridos y al conjunto del instituto armado. "Es cruel y es injusto que vuelva a pasar lo que pasó hace dos años", ha señalado.

Feijóo en Ceuta | Europa Press

El líder popular ha acusado al Gobierno de "abandono" y "falta de medios" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha pedido directamente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya "incompetencia", ha dicho, "pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo".

"¿Cuántos guardias civiles tienen que morir en un acto de servicio para que el Gobierno se tome en serio su protección?", se ha preguntado Feijóo, que ha reclamado más recursos y autoridad para Guardia Civil y Policía Nacional.

"Ceuta es España y Europa hasta la médula"

Durante su discurso, el presidente del PP ha defendido el papel estratégico de Ceuta como "frontera sur de España y de Europa", y ha anunciado su compromiso de reforzar tanto la presencia europea, como la del Estado en las ciudades autónomas.

"La defensa de Ceuta y Melilla no es negociable", ha afirmado, antes de prometer que, si llega a la Presidencia del Gobierno, celebrará el Día de Europa alternando entre Ceuta y Melilla.

Feijóo también ha elogiado la figura de Juan Jesús Vivas, al que ha definido como "un político sólido y decente" querido "en Ceuta y en toda España".

Imagen de Feijóo en Ceuta. | Europa Press

Defensa de la democracia y críticas a Delcy Rodríguez

En clave internacional, Feijóo ha reivindicado la democracia y la paz como pilares fundamentales del proyecto europeo, y ha advertido de que ambos valores "están amenazados dentro y fuera" de la Unión Europea.

En este contexto, ha criticado la relación del Ejecutivo español con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "Defender la democracia es incompatible con dar cobijo a la dictadura", ha afirmado.

El líder del PP ha asegurado que España "debe cerrarle las puertas" a Rodríguez porque "representa a la dictadura" y ha considerado "una indignidad" "una alfombra roja iberoamericana".

"Somos la garantía del cambio"

Feijóo ha concluido su intervención presentando al Partido Popular como "la única alternativa" al actual Gobierno, y asegurando que España necesita "fortaleza y limpieza" frente a un Ejecutivo "débil" y "acosado por la corrupción".

"Europa necesita una España segura y con un gobierno seguro", ha concluido el dirigente popular en un acto marcado por el mensaje europeísta y las críticas al Gobierno central.

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