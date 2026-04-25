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La Princesa de Asturias compite en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

La heredera al trono ha formado parte del equipo de la Academia General del Aire y del Espacio, donde continúa su formación militar.

Regata Universitaria

Regata Universitaria@EjercitoAire

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Marta Alarcón
Publicado:

La Princesa de Asturias,Leonor de Borbón, ha participado este sábado en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo, celebrada en las playas de Santiago de la Ribera, en Murcia. La heredera al trono ha formado parte del equipo de la Academia General del Aire y del Espacio, donde continúa su formación militar, compartiendo jornada deportiva con sus compañeros en un ambiente marcado por la colaboración y el espíritu competitivo.

Este evento, que ya alcanza su vigésimo quinta edición, se ha consolidado como una cita destacada dentro del calendario deportivo interuniversitario. Año tras año, reúne a estudiantes y representantes de distintas instituciones académicas y militares, fomentando no solo la práctica del deporte, sino también la convivencia y el intercambio entre participantes de diversos ámbitos.

En esta ocasión, la regata ha contado con la participación de equipos procedentes de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Rey Juan Carlos. Todos ellos han competido en distintas categorías, demostrando un alto nivel de preparación y compromiso. La Academia General del Aire ha tenido una presencia especialmente notable, ya que ha presentado varios equipos en diferentes modalidades: masculino, femenino, mixto e incluso uno integrado por profesores.

La participación de la Princesa Leonor no ha pasado desapercibida, ya que refleja su implicación en las actividades propias de su formación y su integración en la vida académica y militar. Su presencia en este tipo de eventos contribuye también a dar visibilidad a iniciativas que promueven valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación personal.

La jornada ha transcurrido en un ambiente festivo y deportivo, con gran afluencia de público y unas condiciones climáticas favorables que han permitido el correcto desarrollo de las pruebas. Así, la regata reafirma su papel como un punto de encuentro clave entre universidades y centros militares, fortaleciendo vínculos a través del deporte.

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