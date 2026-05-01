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AGRESIÓN SEXUAL

Tercera denuncia contra el cirujano encarcelado en Murcia por supuestos abusos a pacientes

Según fuentes judiciales, esta nueva denunciante, que también fue paciente del médico, ha decidido acudir a la justicia tras conocer los dos casos anteriores.

Imagen de un furg&oacute;n de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

Una tercera mujer ha presentado una denuncia contra un cirujano plástico de origen mexicano que permanece en prisión preventiva en Murcia, tras ser acusado de presuntas agresiones sexuales a pacientes durante intervenciones quirúrgicas.

Según fuentes judiciales, esta nueva denunciante, que también fue paciente del médico, ha decidido acudir a la justicia tras conocer los dos casos anteriores. La mujer asegura haber vivido una situación similar, mientras era intervenida en un centro sanitario de la capital murciana. A raíz de esta denuncia, un juzgado de Instrucción de Murcia ha abierto una investigación independiente, y ha dictado un nuevo auto de ingreso en prisión preventiva, que se suma a los ya acordados en procedimientos iniciados en Molina de Segura y en Orihuela.

El cirujano defiende su inocencia

El cirujano ya había declarado en diciembre por la primera de las denuncias, defendiendo en todo momento su inocencia. En su comparecencia, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento, argumentando que la vestimenta quirúrgica que utiliza y la presencia continua de personal sanitario en el quirófano, hacen inviable la comisión de los hechos que se le imputan. Asimismo, explicó que ciertos movimientos observados durante las operaciones, forman parte de su técnica habitual, y rechazó cualquier interpretación de carácter sexual.

El investigado también subrayó que cuenta con más de quince años de experiencia profesional sin antecedentes de denuncias por delitos de este tipo, y aseguró que cualquier contacto físico con las pacientes respondía exclusivamente a necesidades médicas propias de las intervenciones.

Por otro lado, su defensa legal ha sufrido un cambio reciente, después de que su abogado decidiera apartarse del caso por desacuerdos en la estrategia a seguir. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.

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En octubre del año pasado ocurría un suceso similar, pero esta vez en Gran Canaria, donde la Policía Nacional detenía en Telde a un médico de 58 años, acusado de agredir sexualmente a dos de sus pacientes durante su actividad profesional. Según informó el cuerpo policial, los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2024 y abril de 2025, cuando el facultativo aprovechaba su condición de médico para someter a las víctimas a tocamientos y actos de índole sexual.

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