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Canarias se enfrenta al Gobierno por el fondeo del crucero MV Hondius

Finalmente, el desembarco se ha realizado sin la autorización del presidente canario, provocando un nuevo desencuentro entre ambas administraciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Canarias se enfrenta al Gobierno por el fondeo del crucero MV Hondius | Antena3

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Iman Benataya
Publicado:

El fondeo del crucero MV Hondius en costas canarias esta madrugada ha provocado un choque entre el ejecutivo autonómico y el Gobierno central. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se negó a autorizar el desembarco porque el Gobierno le comunicó que el operativo sería más largo de lo previsto y que el crucero estará fondeado hasta el lunes.

Clavijo había pedido que el barco solo estuviera en aguas canarias doce horas, hasta el domingo. Finalmente, este desembarco se ha realizado sin la autorización del presidente canario, provocando un nuevo desencuentro entre ambas administraciones. Su intención, dice, era eliminar cualquier riesgo, por mínimo que fuera, de contagio. También mostró preocupación por posibles vectores de contagio, como roedores.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha cualificado de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas en puertos de Suramérica. A través de su cuenta de X, Padilla ha respondido así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si a bordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también se ha pronunciado y ha asegurado que el operativo ha sido un éxito "pese a todas las dificultades" y ha mantenido que todo el procedimiento sigue adelante tal y como estaba previsto.

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